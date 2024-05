Feldarabolják a világ egyik legnépszerűbb részvényét - Mit jelent ez?

Az Nvidia részvényfelosztást jelentett be szerdán, azonban a vállalat terve nemcsak a kisbefektetők érdeklődését növelheti, hanem előkészítheti a terepet a vállalat számára az Dow Jones részvényindexbe való felvétel előtt is.

Az Nvidia a szerdai gyorsjelentésével együtt bejelentette, hogy tíz az egyhez arányban részvényfelosztást hajt végre. Elemzők szerint a felosztás célja, hogy vonzóbbá tegye a részvényeket a kisbefektetők számára és elősegítse az Nvidia felvételét a Dow Jones indexbe.

Az Nvidia korábban, 2021 közepén is végrehajtott egy négy az egyhez arányú részvényfelosztást.

A mesterséges intelligencia területén elért vezető szerepe miatt az Nvidia már most népszerű a kisbefektetők körében - a Vanda Research szerint a vállalat részvényei kiemelt helyet foglalnak el az átlagos lakossági portfóliókban, mintegy 9,3 százalékos súllyal az Nvidia jellemzően a legnagyobb pozíciójuk az elemzőcég szerint. Azonban a split miatti alacsonyabb egy részvényre jutó ár révén a vállalat fokozhatja a népszerűségét a kisbefektetők körében, akik az intézményi szereplőkhöz képest kisebb összegeket fektetnek be, így hajlandóbbak lehetnek 100 dollár környéki áron megvenni a részvényt, mint a mostani 1000 dollár fölötti árfolyam.

Bár opció a kisbefektetők számára, hogy törtrészvényt vesznek, azonban ez nem minden platformon elérhető, tehát az Nvidia részvényfelosztása ezen akadály lebontását is célozza olyan módon, hogy maga a vállalati érték nem változik meg a split miatt.

Az Nvidia a részvények felosztásáról szóló dokumentumban azt írta:

Tekintettel a részvényárfolyam elmúlt években tapasztalt jelentős felértékelődésére, a részvényfelosztás célja, hogy a részvénytulajdonlás elérhetőbbé váljon a munkavállalók és a befektetők számára.

A BofA Global Research elemzése szerint általánosságban a részvényfelosztást végrehajtó vállalatok jobban teljesítenek a piacon. A splitet bejelentők részvényei átlagosan 25,4 százalékkal emelkedtek a következő 12 hónapban, szemben az S&P 500 11,9 százalékos emelkedésével. Azonban más tényezők is befolyásolják a részvények teljesítményét, mint például a kamatszint változása, amelyet 2022-ben az Amazon és a Alphabet árfolyama is megszenvedett, bár mindkét cég abban az évben jelentett be részvényfelosztást.

Az Nvidia részvényfelosztása emellett lehetőséget jelenthet a Dow Jones részvényindexben való bekerülés szempontjából. A felosztás után az árfolyam kezelhetőbbé válik ebben az árfolyam-súlyozott indexben, hiszen a mostani árfolyam alapján kétszer akkora lenne, mint a legnagyobb súlyú komponens. Hasonló spekulációk merültek fel az Amazon esetében is, amely végül bekerült a Dow-ba.

Az S&P Dow Jones Indices szóvivője az Nvidiához kapcsolódóan nem fűzött a felvetéshez konkrét kommentárt, de hangsúlyozza, hogy egy vállalat felvételénél fontos szempontok között szerepel a hírnév, a tartós növekedés és a nagy számú befektetői érdeklődés.

Az Nvidia árfolyama a tegnapi ralival együtt idén 109,6 százalékot emelkedett.

Forrás: Reuters

Címlapkép forrása: Justin Sullivan/Getty Images

