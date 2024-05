Visszavonta vitatott kilépési záradékát az OpenAI

Az OpenAI csütörtökön visszavonta ellentmondásos döntését, miszerint a volt alkalmazottaknak választaniuk kell, hogy vagy megtartják a vállalatnál szerzett részvényeiket, vagy vállalják, hogy soha nem szólalnak fel a vállalat ellen - írja a CNBC. A GenAI banki környezetben való hasznosításáról is szó lesz június 11-ei Financial IT konferenciánkon. Regisztráció és részletek itt!