Ez még csak a kezdet, fel kell készülnünk a veszélyes turbulenciákra? – Itt vannak a leginkább érintett útvonalak

Kényelmetlen, de többnyire mindennapos és veszélytelen esemény a repülőutakon a turbulencia. Azt szokták mondani, hogy ha valaki fél a rázkódástól, úgy képzelje el az egészet, mintha egy zselében lenne a repülő, ami remeg, de azért a zselében marad, vagy gondolja, hogy egy autóban ül, és rossz minőségű az út. A héten azonban a Singapore Airlines Londonból Szingapúrba tartó járata olyan erős légörvénybe került, hogy több mint százan megsérültek, sokan még most is kórházban vannak, és haláleset is történt a repülőn. A gép mindössze 3 perc alatt 1,8 kilométert süllyedt , az utasok beszámolói szerint egyeseket olyan magasra dobott a turbulencia, hogy a fejükkel behorpasztották a mennyezetet. Sok mindentől függ, hogy hol alakul ki turbulencia és mennyire erőteljes, most bemutatjuk azokat az útvonalakat, amelyeket a leginkább sújt a jelenség.