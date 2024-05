Ide teszik a pénzüket a profik: ráugrottak a befektetők az AI startupokra

Az AI startupok finanszírozása egyéves csúcsra futott: az idei első negyedévben 13,1 milliárd dollárnyi befektetést szereztek a területen aktív cégek, hat új unikornis született és több mega-deal is köttetett. Bár a ChatGPT bemutatása utáni negyedévhez képest csökkent is az AI startupok globális finanszírozása, de szemmel látható ugrást hozott az idei első negyedév az elmúlt három negyedévhez képest a CB Insights adatai szerint. A GenAI banki környezetben való hasznosításáról is szó lesz június 11-ei Financial IT konferenciánkon. Regisztráció és részletek itt!