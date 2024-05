"Napi egy követ kell enni, Obama muszlim" - Lépett a Google a kínos AI-válaszok miatt

Liz Reid, a Google Search vezetője egy blogbejegyzésben tett közzé magyarázatot a Google furcsábbnál furcsább, mesterséges intelligencia által generált válaszaira, amelyben azt is bejelentette, hogy a vállalat olyan biztosítékokat vezetett be, amelyek segítségével az új funkció pontosabb és kevésbé "mém-alapanyag" találatokat fog visszaadni. A GenAI banki környezetben való hasznosításáról is szó lesz június 11-ei Financial IT konferenciánkon. Regisztráció és részletek itt!