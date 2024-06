Életbiztosítások egész sora tűnt el Magyarországon, drágítással menekülnek előre a biztosítók

16 milliárd forintos nyereséggel és 8,6%-os díjbevétel-növekedéssel zárták az első negyedévet a magyar biztosítók, a körülményekhez képest mindkettő tűrhetőnek számít. Az MNB friss adatai szerint tovább szűkült a pótadó által sújtott egyszeri díjas életbiztosítások piaca, a lakossági vagyon- és felelősségbiztosítások pedig nem úszták meg az inflációkövető drágulást, a biztosítók idén ezzel az eredményüket is javíthatják.

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) kedden megjelent adatai alapján

díjbevétele 12,9%-kal 305 milliárd forintra, a teljes biztosítási piac díjbevétele 8,6%-kal 458 milliárd forintra

emelkedett az első negyedévben hazánkban. Míg évekkel ezelőtt nagyjából ugyanakkora volt a két üzletág,

mára kétharmad-egyharmadra módosult az arány a nem-életbiztosítások javára.

Az életbiztosítási piac gyenge teljesítménye mögött az egyszeri díjas életbiztosítási díjbevételek és az eseti befizetések további visszaesése állt, hiszen miközben

díjbevétele újabb 21,6%-kal visszaesett, az eseti díjak pedig 20,7%-kal csökkentek

az egy évvel korábbihoz képest. A magyarázat egyszerű: az egyszeri díjas életbiztosítások profittartalmát a legtöbb biztosítónál eltüntette a 2022 közepén bevezetett, majd az év karácsonyán megemelt pótadó, és a rövidebb élettartamú megtakarításokra a tavaly év közepén bevezetett 13%-os szocho is negatív hatással van. A legtöbb biztosító ezért a hosszú távú megtakarításokat helyezte előtérbe az értékesítésben,

az életben lévő egyszeri díjas életbiztosítások szerződésszáma pedig két év alatt 262 ezerről 206 ezerre csökkent.

Ez utóbbiak között továbbra is kiemelt helyet foglalnak el a 20%-os díjarányos adókedvezményre jogosító nyugdíjbiztosítások, szerződésállományuk az első negyedévben 7800 darabbal, 493 ezer fölé emelkedett. Miközben

é 14,9%-kal 31 milliárd forintra emelkedett egy év alatt, aközben a nem adókedvezményes unit-linked termékek díjbevétele 5,4%-kal 71 milliárd forintra apadt,

díjbevétele 5,4%-kal 71 milliárd forintra apadt, a vegyes életbiztosításoké pedig 19,2%-kal 15,6 milliárd forintra csökkent.

Ezek eredményeként

a nyugdíjbiztosítások díjbevétel szerinti aránya mára 23%-ra nőtt az életbiztosítási piacon, elsősorban a vegyes életbiztosítások rovására.

Mindezzel párhuzamosan a nem-életbiztosítási oldalon töretlen díjbevétel-emelkedést láthatunk:

a márciusi lakásbiztosítási kampányban is érintett lakásbiztosítási állomány teljes díjbevétele 19,2%-kal,

é ugyanennyivel, a kötelező gépjármű-felelősségbiztosításoké (kgfb) 12,3%-kal

emelkedett, utóbbiból az MNB legfrissebb kgfb-indexe alapján is

nagyjából 11% volt az átlagdíjak emelkedésének a szerepe a kgfb-piacon.

(Az MNB friss adatai szerint a nem-életbiztosítási szerződések száma három hónap alatt 894 ezerrel 13,6 millióra, azon belül az egyszeri díjas lakossági vagyonbiztosításoké 805 ezerrel 811 ezerre nőtt. Mivel a márciusi lakásbiztosítási kampány előzetes eredményei sem magyaráznak ilyen változást, emögött adathibát sejtünk, erre vonatkozó kérdésünkkel az MNB-t már megkerestük).

Miközben már a tavalyi adatok szerint is évi 210 milliárd forintnál nagyobb különadóterhet viselnek a biztosítók, nem sok terük maradt a jövedelmezőség javítására. A kis számú alkalmazkodási lehetőségek egyike a magas hozamkörnyezetben vásárolt kötvények megtartása (ahogy ezt a tőzsdei CIG Pannónia esetében is láttuk), a biztosítási tevékenység keretein belül pedig a kárhányad (vagyis a kár/díjbevétel arányok) leszorítása is. Ennek legkézenfekvőbb módja a díjemelés, amelyre

a nagyjából inflációkövető díjemelések (indexálás) lehetősége kapóra jön idén a biztosítóknak, így ez az eredményjavítás egyik eszköze lehet 2024-ben a piacnak.

Ennek jeleit látjuk felfedezni abban, hogy miközben a nem-életbiztosítási üzletág díjbevétele 35 milliárd forinttal emelkedett az első negyedévben az egy évvel korábbihoz képest, aközben a nettó kárráfordításuk „csak” 6 milliárd forinttal nőtt.

A kárráfordításoknál nagyobb mértékben emelkedő díjbevételeknek köszönhetően a nem-életbiztosítási üzletág biztosítástechnikai eredménye 5,4 milliárd forintról 17,9 milliárd forintra emelkedett az első negyedévben. Eközben az életbiztosításoknál 4,4 milliárd forinton stagnált az eredmény, és

a Magyar Nemzeti Bank hamarosan elkészülő etikus 2.0 koncepciója további kockázatokat rejt magában az üzletág eredményességi kilátásait illetően.

A nem-élet üzletág eredményjavulásának köszönhetően a biztosítók

az idei első évben 16,2 milliárd forintos adózott eredményt értek el

az MNB adatai szerint az egy évvel korábbi 7,1 milliárd forinttal szemben.

Tavaly az év egészében ért el 21 milliárd forintos nyereséget a szektor, tehát ennek a háromnegyedét már sikerült is teljesíteni az első három hónap alatt, ugyanakkor a szokásosan nagyobb (vihar és aszály jellegű) kárkifizetésekkel járó nyári évszak még előttünk áll. Az egyes biztosítók első negyedéves eredménye jórészt még nem ismert, a tavalyi eredményükről alábbi cikkünkben írtunk részletesebben: