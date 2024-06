Hamarosan kötelező lesz biztosítást kötni az e-rollerek egy részére is, de sok a nyitott kérdés

Az e-rollerek száma az utóbbi 5-6 évben évről évre meredeken emelkedett, jelenleg mintegy 80-100 ezer lehet használatban, és számuk várhatóan a jövőben is tovább növekszik.

Júniusi díjhirdetés: bő 1 hónap lesz áttekinteni a biztosítók különböző díjait

A kötelező gépjármű-felelősségbiztosításról szóló törvény új rendelkezései alapján július 16-tól kötelező lesz felelősségbiztosítást kötni a szabályozás alá eső e-rollerek és minden más érintett mikromobilitási eszközre, a biztosítóknak pedig legkésőbb június 8-ig kell díjat hirdetniük.

„Magyarországon egyelőre nincsenek naprakész adatok, ugyanis idehaza az elektromos rollerek még nem számítanak külön járműkategóriának. A kgfb díjak megállapításánál saját adatok mellett figyelembe vettünk nemzetközi kárstatisztikákat is, előbbiek azt mutatták, hogy hazánkban is fokozatosan növekszik a rolleres sérülések és az ittasan okozott balesetek száma” – mondta Szobonya László, a Groupama gépjárműbiztosítási termékmenedzsment vezetője.

Sok még az ismeretlen tényező

Nagyon fontos megjegyezni, hogy az e-rollerek használatát még nem szabályozza a KRESZ, így a hiányos keretrendszer miatt nagy szabadság vonatkozik az életkorra vagy az előírt KRESZ-ismeretekre.

A nemzetközi statisztikák szerint 10-ből 9 rolleres baleset a rolleres sérülésével jár – derült ki a Groupama Biztosító adatgyűjtéséből. Sajnos a leggyakoribb eset a fejsérülés, amelynek a súlyosabb kimenetelei megelőzhetők lennének megfelelő védőfelszerelés használatával. A nemzetközi kártapasztalatok alapján azonban 100 balesetet szenvedő rolleres közül csak 5 használ sisakot. Hamburgban például ez az arány még alacsonyabb, mindössze 1 százalék.

A Groupama arra is rámutat, hogy a rolleres sérülések tízből nyolcszor esés miatt következnek be. Helsinkiben ez az ok eléri a 86 százalékot, Koppenhágában a 87 százalékot. Az esés okozta baleseteket az álló, illetve a mozgó objektummal történő ütközések követik. A balesetek jelentős arányban alkoholos befolyásoltság alatt történnek, Helsinkiben a rolleres sérülések közel fele ilyen állapotban következik be. Ugyanakkor, nem csak az e-rollerrel közlekedőket fenyegetheti veszély az utakon, hanem a járókelők is egyre gyakrabban szenvednek balesetet a rollerezők miatt. Ezek többsége abból fakad, hogy a rolleresek nem elég körültekintők és elsodorják, elütik a gyalogosan közlekedőket. Helsinkiben az összes, rollerbalesetben érintett, de másoknak okozott sérülés is erre vezethető vissza. De igen magas azoknak is az aránya, akik a járda közepén hagyott rollerekben botlanak meg vagy esnek el – Koppenhágában és Hamburgban ez a másoknak okozott károk közel felét, míg Los Angelesben a negyedét teszik ki.

Óvatos árazás jellemzi a piacot

Mivel a kötelező felelősségbiztosítás a másoknak okozott, személyi sérüléssel járó károkat is fedezi, az e-rollerekre köthető felelősségbiztosítás díjaira is jelentős hatással lesz. „Gondoljunk arra, hogy egy e-rolleres mekkora kárt tud okozni egy másik járműben, illetve mekkora sérülést okozhat egy elütött járókelőnek. Míg egy másik jármű könnyen megúszhatja egy kisebb karcolással vagy horpadással, egy elsodort gyalogos sérülései vélhetően sokkal magasabb kárkifizetést eredményezhetnek egy elhúzódó kórházi kezelés következtében” – hívta fel a figyelmet Szobonya László.

A napokban több biztosítótársaság publikálta az „Egyéb gépjárművek”-re vonatkozó, július 16-ától hatályos díjtarifáit, melyek jól tükrözik az előbb említett többletkockázatot. Több társaság is az eddig ismeretlen kategória esetében a segédmotorkerékpár árazásából indult ki, ugyanakkor már most jelentősen eltérő díjszintek tapasztalhatók. Területtől és életkortól függően az árak egy évre vetítve jellemzően 5-25 ezer forint között vannak, azonban extrém esetek is előfordulnak.

Az e-rollerek egy része érintett

Fontos azonban tudatosítani, hogy csak az e-rollerek egy részét érinti az új szabályozás, ugyanis ma az utakon használt eszközök többsége nem éri el a szabályozásban rögzített tömeget vagy sebességet – a nagyobb városokban elterjedt rollermegosztó szolgáltatók által üzemeltett járművek többségére sem vonatkozik az új biztosítási kötelezettség. Az eszközök számának növekedésével ugyanakkor egyre több az e-rollerrel okozott és elszenvedett balesetek száma. A hazai KRESZ készülő módosítása ugyan várhatóan rendezi az e-rollerek helyzetét, mellyel biztonságosabbá teszi használatukat, de a közlekedés normáinak felelősségteljes alkalmazása addig sem várhat magára.

Hamarosan beindul a nyári rendezvények szezonja, ami fokozott óvatosságot és odafigyelést igényel minden közlekedőtől.

A Groupama Biztosító tanácsai a biztonságos és felelősségteljes e-rollerezéshez tehát a következők:

Ellenőrizzük, hogy a saját vagy bérelt e-rollerre vonatkozik-e a kgfb kötelezettség. Ha igen, saját eszköznél kössünk rá, béreltnél bizonyosodjunk meg a biztosítás meglétéről.

Akinek van e-rollere vagy most tervez venni, az mindenképpen kössön mellé balesetbiztosítást is, hiszen nem lehet tudni, mikor lesz rá szükség.

Amennyiben kölcsönzött rollert használunk, mindig rendeltetésszerűen állítsuk le a járművet, ne hagyjuk szét az utakon. Ezzel megelőzhetjük, hogy a gyalogosok, vagy biciklisek keresztülessenek rajta.

Bár elsőre jó ötletnek tűnhet, de ne vezessünk ittasan elektromos rollert, hiszen ezzel a saját és mások testi épségét is veszélyeztethetjük. Ilyen esetekben inkább hívjunk egy taxit vagy használjuk a tömegközlekedést.

Szerezzük be a megfelelő védőfelszerelést és ezt használjuk is minden esetben! Így nagyobb eséllyel megelőzhetjük a komoly sérüléseket.

Esti rollerezés során nem árt, ha plusz oldalvilágítást használunk esetleg még láthatósági mellényt is viselünk. Ezekkel még láthatóbbak leszünk és számos balesetet megelőzhetünk.

