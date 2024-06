Felpattant a magyar tőzsde

Portfolio 2024. június 05. 09:29

A kedd esti kereskedésben fordult a hangulat az amerikai tőzsdéken, a vezető indexek emelkedéssel fejezték be a napot, az ázsiai tőzsdék pedig vegyesen állnak ma reggel, míg a Nikkei esik, a dél-koreai és a kínai index emelkedik. Az indiai tőzsde még a választási eredményeket emészti, a tegnapi zuhanás után ma minimálisan emelkedett az index. Európában, így a magyar tőzsdén is a tegnapi esést követően felpattanással indult a nap, a magyar blue chipek közül nagyobb mínuszban van a Richter, miután a mai naptól már osztalékszelvény nélkül forognak a cég papírjai. A nap folyamán munkaerőpiaci adatok érkeznek az Egyesült Államokból, amelyek megmozgathatják a piacokat, és délután EKB-kamatdöntés is lesz.