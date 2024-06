Vegyesen mozognak az amerikai részvényindexek

Jó volt a hangulat ma az európai tőzsdéken, csak délután veszítettek valamelyest a lendületükből a tőzsdék, miután az Európai Központi Bank a várakozásoknak megfelelően bejelentette a ciklus első kamatvágását. A döntés nem jelentett meglepetést, a piac is 25 bázispontos vágásra számított, viszont nem kaptunk előretekintő iránymutatást a kamatkilátásokról, és a jegybankelnök is azt hangsúlyozta, hogy adatvezérelten fogják meghozni a következő döntéseket. A tőzsdék viszont a kamatdöntés utáni kisebb lendületvesztés ellenére is határozott pluszban maradtak Európában, a magyar piac ráadásul kiemelkedően jól szerepelt, miután a Richtert leszámítva az összes hazai blue chip komoly emelkedést produkált a mai kereskedésben.