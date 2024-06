Csúcsközelben az amerikai tőzsdék

Portfolio 2024. június 10. 20:26

Tegnap lezajlott az európai parlamenti választás, aminek a deviza és részvénypiacon is nagyobb hatása volt, megütötték ugyanis az eurót, és a francia tőzsde is nagyobb mínuszban zárt hétfőn. Az amerikai tőzsdéken eközben óvatos emelkedést láthatunk, a nyitást követően még kisebb mínuszban volt az Nvidia, az esti órákra azonban már pluszba fordult az árfolyam. A befektetők érezhetően kivárnak a szerdai nap előtt, amikor is Amerikából inflációs adatok érkeznek, az esti órákban pedig a Fed kamatdöntő ülése hozhat nagyobb mozgásokat.