Elvesztek a magyarok az állami ügyintézés útvesztőiben, de már közeleg a megoldás, a DÁP

Portfolio 2024. június 11. 09:53

Kényelmesebb lesz az ügyintézés, mindent lehet majd online intézni, sőt, mobilon is - ígéri az új Digitális Állampolgárság Program (DÁP), amelynek részeként 2025. június 1-jén elindul az új, egységes elektronikus azonosítás is. Erről beszélt Both András, a Digitális Magyarország Ügynökség vezérigazgató-helyettese ma a Portfolio Financial IT 2024 konferenciáján.