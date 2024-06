Átalakulnak Magyarországon az OMV benzinkutak

Az OMV kiskereskedelmi hálózatának arculata új megjelenést kap Közép-Kelet-Európában. Az arculatváltás teljes folyamata 7 ország mintegy 1000 töltőállomásán történik meg a következő 3 évben.

Az OMV az elkövetkező három évben hét országban, Magyarország mellett Ausztriában, Romániában, Szlovákiában, Csehországban, Bulgáriában és Szerbiában is bevezeti az új arculatát.

A márka és a dizájn az OMV minden érintkezési pontján – a B2B (vállalatok közötti) és a fogyasztók felé irányuló kommunikációban is - teljesen megújul. Az új dizájnt fokozatosan vezetik be az OMV mintegy 1000 töltőállomásán. Az új márkaarculat az eMotion elektromos töltőhálózatán is megjelenik.

Az 1995-ben bevezetett vizuális megjelenést most átfogó márkastratégia alapján alakítja át a vállalat. Az új márkadizájn központi eleme egy olyan szimbólum, amely az OMV integrált, vegyipari, üzemanyag- és energiaipari tevékenységét jelképezi a fenntarthatóság és a körforgásos gazdaság elveinek mentén - áll a cég közleményében. Az új arculat színei utalnak a márka eredetére és történelmére, azonban a márka megújult színvilága a digitális világban is egy időtálló és modern megjelenést biztosít - teszik hozzá.

Címlapkép forrása: OMV