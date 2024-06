Új csúcson az amerikai tőzsdék

Portfolio 2024. június 18. 19:55

A tengerentúlon fontos, a piacok számára is meghatározó adatot közöltek kedden: az amerikai kiskereskedelmi eladások alakulását. Összességében a közölt értékek beleillenek abba a trendbe, hogy az amerikai gazdaság lassulása megkezdődött, ez pedig az előző heti kedvező inflációs adatokkal együtt növelheti a szeptemberi kamatcsökkentés esélyét. Ennek megfelelően reagáltak a piacok is: esik a dollár az euróval szemben, a zöldhasú gyengélkedése miatt emelkedik az arany árfolyama. A vezető európai részvényindexek mérsékelt pluszban zártak kedden, az amerikai tőzsdéken mérsékelten optimista a hangulat, az S&P 500 és a Nasdaq is csúcsközelben áll.