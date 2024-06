Mire lehet ma számítani a tőzsdéken?

Portfolio 2024. június 27. 07:47

Az elmúlt napokban vegyes mozgásokat láttunk a piacon, a világ vezető részvényindexei tegnap is felemás teljesítményt nyújtottak: amíg Európa esett, addig az USA-ban kicsi emelkedést láttunk, majd aztán ma az ázsiai piacokon megint csak komolyabb hangulatromlás volt megfigyelhető, és a határidős indexek állása alapján úgy tűnik, hogy az európai tőzsdéken is kisebb eséssel indulhat majd a nap. Érdemes megjegyezni, hogy holnap érkezik az amerikai jegybank preferált inflációs mutatója, így nem lenne meglepő, ha már ma is óvatosabbak lennének a befektetők, illetve inkább kivárásra játszanának.