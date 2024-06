Most már tényleg indul a palack visszaváltási rendszer - Van egy újdonság is

Portfolio 2024. június 30. 10:00

Július 1-től nem hozható forgalomba olyan italcsomagolás, ami érintett a DRS-rendszerben (Deposit Return System) és nem tartozik a kivételek közé. Bár már most is sok mindenki találkozhatott a boltok polcaink az 50 forintos visszaváltási díjat tartlmazó PET-palackokkal, fémdobozos, vagy üveges termékekkel, valamint a MOHU által üzemeltetett visszaváltó automatákkal, júliustól már tényleg minden legyártott és érintett italos palacknak tartalmaznia kell a visszaváltási díjat. Az utolsó pillanatban egy módosítás is történt, a "luxusitaloknál" nem lesz visszaváltási díj.