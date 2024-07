Meglepő felmérés készült az elektromos autókról: az amerikaiak fele visszacserélné őket robbanómotorosra

Megjelent a McKinsey legfrissebb autóipari trendekre vonatkozó globális fogyasztói felmérése , amelyben több izgalmas megállapítás is található. Természetesen az anyag gerincét az elektromos autózás teszi ki, erre vonatkozik a legtöbb kérdés, és az látszik, hogy a fogyasztók egyre nagyobb hajlandóságot mutatnak az elektromos autók vásárlására, de többek között a töltéssel és a költségekkel kapcsolatos vélt vagy valós aggályok továbbra is komoly korlátot jelentenek. A felmérés ezen felül megállapítja azt is, hogy globálisan az EV-tulajok 29 százaléka akar visszaváltani belső égésű motoros autóra, míg az USA-ban ez az arány közelíti az 50 százalékot.

Nő az EV-vásárlási hajlandóság

A felmérésből az látszik, hogy a fogyasztók elektromos autó vásárlási hajlandósága növekszik, a 2021-es 14 százalékhoz képest 18 százalék tervez következőnek akkumulátoros elektromos autót (BEV) venni, míg 20 százalék tervez plug-in hibridet (PHEV). A legmagasabb, 21 százalékos arányban azonban továbbra is azok vannak, akik nem akarnak elektromos autót venni (bár arányuk csökkent a 2021-es 24 százalékról).

Akik nem akarnak elektromos autóra váltani, 45 százalékban a túl magas árat jelölték meg indoknak, 33 százalékban a töltéssel kapcsolatos aggályokat, és 29 százalékban a hatótávolsággal kapcsolatos problémákat.

Még egy érdekes tendencia, hogy a felmérés szerint a prémium és luxuskategóriás autókkal rendelkező válaszadók durván kétszer nagyobb érdeklődést mutattak az EV-vásárlás iránt, mint a volumenmárkák és a belépő szintű autók tulajdonosai.

Továbbra is az egyik legfontosabb autóipari trend a kínai márkák globális terjeszkedése, ami különösen az EU-ban vált kényes kérdéssé az ideiglenes büntetővámok kivetése miatt (bár a felmérés az ezek kivetéséről szóló végleges döntés előtt készült).

A felmérés alapján a meglévő európai EV-tulajok és a jövőben vásárolni tervezők 27 százaléka venné fontólra kínai autó vásárlását. A meglévő EV-tulajoknál ez az arány magasabb (31% vs 23%) mint a vásárolni tervezőknél; illetve a fiatal fogyasztók is nyitottabbak a kínai autókra, mint az idősebbek (33% vs 21%); valamint a prémium márkások is inkább fontolnának meg kínai márkát, mint a volumen márkások (33% vs 25%).

A felmérés továbbá érdekes különbségeket tár a következő vásárláskor EV-t fontolgató fogyasztók és az EV-szkeptikusok között. Akik EV-t vennének következőnek, jellemzően jóval magasabb (6 230 dollár vs 4 235 dollár) egy háztartásra jutó jövedelemmel rendelkeznek, mint a szkeptikusok; valamint 51 százalékban városi/belvárosi lakosok, míg a szkeptikusok 47 százalékban elővárosban, 34 százalékban pedig vidéken élnek. A potenciális EV-vásárlók átlagéletkora a szkeptikusoknál emellett jóval alacsonyabb (42 év vs 50,8 év); és érdekes módon sokkal több kilométert tesznek meg évente (14 735 vs 10 035); továbbá jóval fontosabb nekik az autó technológiai felszereltsége; és 84 százalékuk képes otthon tölteni, míg a szkeptikusoknál csak 49 százalék ez az arány.

Miért nem akarnak a fogyasztók EV-t venni?

Az elektromos járművek elterjedésének legnagyobb akadálya a technológia alacsony ismertsége és a magas vélt költségek – legalábbis erre a következtetésre jutott a felmérés.

Első ránézésre furcsának tűnik, de a felmérés szerint 2-ből 1 EV-szkeptikus (60%) még soha nem hallott az EV-kről, vagy úgy gondolja, hogy nem tudja megmagyarázni, hogy mik azok. A legkevésbé Japánban és Franciaországban ismerik a technológiát.

Emellett az EV-szkeptikusok több mint fele (55%) azt állítja, hogy nem szeret foglalkozni új technológiával, Ausztráliában ez az arány 63 százalék.

A sorban a következők a költségek, az EV-szkeptikusok 45 százaléka túl magasnak tartja a tulajdonlás költségeit, kivéve a norvég (29%) és a kínai (9%) fogyasztókat.

A következő akadályt a hatótáv jelenti, 4-ből több mint 1 EV-szkeptikus (29%) aggódik az elégtelen hatótávolság vagy a nem megfelelő töltési infrastruktúra miatt – Kínában arányuk 42 százalék. Az EV-szkeptikusok 28 százaléka emellett azt állítja, hogy nincs lehetősége otthon tölteni, a legmagasabb arány Japánban (43%), a legalacsonyabb Brazíliában (15%) van.

Végül az utolsó ok, amiért a fogyasztók nem akarnak EV-t venni, hogy egyszerűen csak szeretnek belső égésű motorral hajtott autót vezetni (14%), ez leginkább Németországban (28%) és az USA-ban (18%) igaz.

A felmérés szerint nem minden fogyasztó elégedett az elektromos autókkal, sőt,

jelentős arányban vannak azok, akik visszaváltanának belső égésű motoros járműre.

A megkérdezett EV-tulajok 29 százaléka nagy valószínűséggel visszatér a belső égésű motoros autókhoz, amely arány Ausztráliában (49%) és az USA-ban (46%) a legmagasabb.

Az zöld átállás szempontjából elég aggasztóan hangzik, hogy minden második amerikai EV-tulaj visszatérne a belső égésű motoros autókhoz.

A top3 ok, amiért elégedetlen az EV-tulajok a következő: nem megfelelő a töltési infrastruktúra (35%), a tulajdonlás teljes költsége túl magas (34%), hosszú utakon túlságosan befolyásolva vannak a vezetési szokásaik (32%).

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images