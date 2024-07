Ütik az OTP-t a kormány új bejelentésére

Gulyás Gergely kormányinfón elhangzott szavait követően az OTP mellett a Mol árfolyama is beszakadt, egy ponton 2,4 százalékos mínuszban is állt a jegyzés, jelenleg 1,5 százalékos a mínusz. A miniszter elmondása szerint a védelmi hozzájárulást a bankszektor nagyvállalatai mellett az energiacégeknek is fizetniük kell, erre reagálnak a befektetők. Konkrétumok nem hangzottak el azzal kapcsolatban, hogy milyen mértékű és időzítésű adóteherről van szó.