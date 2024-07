Súlyos kritikát kapott a Tesla

Gross kedd délután az X-en (korábban Twitter) közzétett bejegyzésében így fogalmazott:

A Tesla úgy viselkedik, mint egy mémrészvény - gyengülő fundamentumok, mégis felfelé irányuló árfolyam. De úgy tűnik, mostanában minden második nap van egy új mémrészvény. A legtöbbjük pump and dump

- mondta Bill Gross.

Tesla acting like a meme stock sagging fundamentals, straight up price action.But then there seems to be a new meme stock every other day now.Most are pump and dump.Chewy. Zapp. And old favorite GME. {:url}