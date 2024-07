Átirányítják a fővárosba a debreceni reptér forgalmát: nehéz hét elé néz a Budapest Airport

2024. július 12. Csütörtök este várhatóan egy hétre technikai okok miatt bezárt a Debreceni Nemzetközi Repülőtér, a légikikötőtől a Budapest Airport veszi át a járatok és utasok kezelését - olvasható a társaság közleményében. Azok az utasok, akik Debrecenből indultak volna, a légitársaságuktól kapnak tájékoztatást arról, hogy járatukat átirányítják vagy törlik-e.

A Debreceni Nemzetközi Repülőtér tájékoztatása szerint a futópálya felületén talált hiba miatt a légikikötő működését – időjárástól függően a pálya javításának idejére, előreláthatólag legalább egy hétre – felfüggesztik.

Ebben az időtartamban az eredetileg Debrecenből induló járatok egy részének kezelését a Budapest Airport veszi át. Az utasokat a légitársaság tájékoztatja a teendőkről, illetve arról, hogy járatuk Budapestről indul, vagy törlésre kerül-e.

A budapesti Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér a nyári csúcsidőszakban átlagosan napi 55 ezer utast kezel, amelyre most rárakódik a debreceni repülőtérről átirányított utasforgalom is. A Budapest Airport arra kéri az utasokat, hogy a terminálokba lehetőség szerint kísérő nélkül lépjenek be, és ha rendelkeznek beszállókártyával, illetve csak kézipoggyásszal utaznak, közvetlenül a biztonsági ellenőrzésre induljanak. Így elkerülhetők a torlódások az utasfelvételi csarnokban. A Budapest Airport munkatársai a helyszínen aktívan segítik az utasáramlást: a sorban a kisgyermekkel utazókat a repülőtér személyzete előrehívja, ugyanakkor a biztonsági ellenőrzés gyors és gördülékeny, átlagosan kevesebb, mint 5 percet vesz igénybe, de a legforgalmasabb órákban is tíz perc alatt marad.

A helyzetet nehezíti, hogy a légtér telítettsége miatt az elmúlt hetekben jelentős mennyiségű járatkéséssel és -törléssel kellett számolnia a légi utasoknak Európa-szerte, így Budapesten is. A Budapest Airport számára ebben a helyzetben is kiemelten fontos, hogy az utasairól magas szinten gondoskodjon, ezért egy-egy dedikált várakozóterületet jelölt ki a 2A és 2B terminálokon, ahol az arra jogosult utasok kényelmesen tudnak várakozni, pihenni, a repülőtér üzemeltető szükség esetén ételt és italt, illetve női higiéniai termékeket oszt, a kisgyermekeseknek pedig bébiételt, pelenkát és törlőkendőt biztosít. Emellett a hőségriadóra való tekintettel a repülőtér üzemeltető a zónákon kívül is ingyenesen biztosít ásványvizet a várakozóknak, és 13 ivókút is rendelkezésre áll, ahol ezeket a palackokat, vagy épp az otthonról hozott kulacsokat újratölthetik.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images