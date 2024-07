Reagálnak a befektetők a Trump-merényletre: ugrik a bitcoin, indul a rali egy részvénynél

Portfolio 2024. július 15. 15:29

Gazdasági információk tekintetében ma az eurózóna iparának teljesítményére érdemes még figyelni, ezen felül elsősorban a begyorsuló második negyedéves gyorsjelentési szezonra figyelhetnek a befektetők, ma teszi közzé számait például a BlackRock. Az ázsiai tőzsdéken inkább rossz volt a hangulat a kedvezőtlen kínai GDP-közlést követően, Európában pedig szintén esést láthatunk - a befektetők a hétvégi, Donald Trump ellen elkövetett merényletre is a mai kereskedésben reagálnak, ennek megfelelően hatalmas ralit várhatunk a Trump-győzelem proxyjának is tekinthető Trump Media részvényénél, illetve a közismerten kriptodeviza-párti elnökjelölt győzelmi esélyének növekedésével párhuzamosan a bitcoin is nagyot megy ma.