Trump-ralit hozott a hét első napja a tőzsdéken

Portfolio 2024. július 15. 21:59

Az ázsiai tőzsdéken inkább rossz volt a hangulat a kedvezőtlen kínai GDP-közlést követően, Európában pedig szintén esést láthattunk - a befektetők a hétvégi, Donald Trump ellen elkövetett merényletre is a mai kereskedésben reagáltak, ennek megfelelően hatalmas ralit láthattunk a Trump-győzelem proxyjának is tekinthető Trump Media részvényénél, illetve a közismerten kriptodeviza-párti elnökjelölt győzelmi esélyének növekedésével párhuzamosan a bitcoin is nagyot ment ma, de a Tesla is jól teljesített.