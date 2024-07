Késik a repülő, törölték a járatot: ezek az utasbiztosítások megvédenek

Élelmiszer, ruha, asszisztencia behajtáshoz – a Grantis megvizsgálta, miben segítenek az utasbiztosítások repülő járatkésés és lemondás esetén.

A mostanában gyakori járatkésések miatt előfordulhat, hogy órákig bent rekedünk a váróban. Az utasbiztosítás ilyenkor számla ellenében fedezheti az alapvető szükségletek ellátását, mint például az élelem és a tisztálkodási szerek beszerzését, amennyiben indokolt, a ruhanemű vásárlás és a taxi költségeit is.

Több biztosítónál a járatkésés alatt felmerülő egészségügyi problémák esetében is számíthatunk segítségre, például ha valaki rosszul lesz a hosszú várakozás közepette, és sürgős orvosi ellátásra vagy gyógyszerekre van szüksége.

„Nem minden alap utasbiztosítás tartalmaz a járatkésésre szolgáltatást, ezért célszerű idén nagyobb csomagot választani, mint általában. Ha repülővel utazunk, érdemes kifejezetten olyan utasbiztosítást kötni, amely a légi járatokkal kapcsolatban felmerülő problémák esetén is térít” – hívta fel a figyelmet Kovácsik Tamás, a Grantis vezető tanácsadója.

Az utasbiztosítások jellemzően 4-6 órás járatkésések esetén térítenek. A kártérítési limitek eltérőek lehetnek, általában 20 és 100 ezer forint körül alakulnak.

Kifejezetten járattörlésre kevesen térítenek, és van, ahol a 24 órát meghaladó késés is járattörlésnek minősül. Azok a biztosítók, amelyek fedezik a törlést, jellemzően a késéssel megegyező összegben fizetnek.

A légitársaság felelőssége a kártérítésben

A járatkésés-, illetve törlés esetén jogszabály szerint a légitársaság köteles megtéríteni az utasok kárát, amely az út hosszától függően 250-600 euró is lehet. A kártérítés akkor jár, ha a repülőjárat legalább 180 percet késett, a járatot törölték, és erről az utazást megelőző 14 napon belül nem küldött értesítést a légitársaság, vagy visszautasították a beszállást, és készült róla írásos jegyzőkönyv.

1500 kilométeres vagy annál rövidebb útvonal esetén 250 eurót, 1500 kilométer felett 400 eurót térítenek az Európai Unión belül, az unión kívüli összekötő járat esetén 3500 kilométer felett pedig akár 600 eurót is fizethetnek.

Az utasbiztosítás segítség lehet a behajtásban

A kártérítés azonban nem automatikus, az utasnak kell külön benyújtania az igényt a légitársaság felé. Az összeg behajtása nem mindig egyszerű folyamat, főleg, ha a légitársaság például arra hivatkozik, hogy a repülőtér hibájából történt a késés vagy a törlés. Az utasbiztosításhoz tartozó asszisztencia szolgáltatásoknál

van arra lehetőség, hogy a biztosító partnercégén keresztül történjen az ügyintézés és fedezzék az ezzel járó adminisztrációs költségeket,

így az utas a légitársaságtól behajtott teljes kártérítési összeget hiánytalanul megkaphatja.

A járatkéséssel kapcsolatos kárt tehát elsősorban a légitársaságnak kell megtérítenie. Az utasbiztosítások a késés miatti sürgősségi vásárlásokat és szolgáltatásokat fedezik. A kárbejelentéshez fontos, hogy csatoljuk a vásárlásról szóló blokkot vagy számlát.

Bankkártyához is járhat

A legtöbb presztízs hitel- és bankkártyához utasbiztosítás is jár, de itt is ajánlott minden esetben ellenőrizni, hogy mire térítenek, mert a legtöbb ilyen biztosítás csak az alap dolgokra nyújt fedezetet, de ezekben általában nincs benne a poggyász és a járatkésés térítés. További kényelmi szolgáltatás, hogy ezekkel a kártyákkal használhatjuk a reptér prémium váróját, magasabb szintű kártyákkal pedig külföldi repterek váróit is.

Egyedi módon kínál csak járatkésés-biztosítást az Erste. Amennyiben a repülőgépjárat több mint 60 perces késéssel indulna el a menetrendhez képest, 16 ezer forint automatikus kompenzáció jár. A biztosítást legkésőbb 7 nappal a járat indulása előtt, a George online felületén lehet megkötni.

Az olimpia idején újra megbolydulhat a rendszer

Az Európai Utazási Biztosító (EUB) adatai szerint 2024 első fElében 25 százalékkal nőtt a légijárattal kapcsolatos kárbejelentések száma a múlt év hasonló időszakához képest.

A járatkésések évről évre egyre gyakoribbak, többek között a túlzsúfolt légtér, az időjárási viszontagságok és a reptéri sztrájkok miatt. A Labdarúgó-Európa-bajnokság ugyan július 14-én véget ért, de július 26. és augusztus 11. között lesz a párizsi olimpia, amely várhatólag ismét meg fogja terhelni a légtereket – jelezte a Grantis szakértője.

