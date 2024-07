Mutatjuk a befektetést, ami nagyot robbanhat Biden visszalépésével

Joe Biden regnáló elnök elmúlt hetekben nyújtott teljesítménye arra sarkallta a befektetőket, hogy egy új Trump-ciklust kezdjenek el árazni, ahogy azt láthattuk is az előző napokban a tőzsdéken. Biden vasárnap esti visszalépésével azonban újabb fordulatot vett az elnökségért zajló verseny, ezáltal pedig a befektetők is egy másik forgatókönyvet kezdhetnek el árazni, amely a rengeteg bizonytalanság mellett számtalan kedvező befektetési lehetőséget is magában rajt. Ezek közül a lehetőségek közül mutatunk most kettőt is.