A fenntartható vállalatokat, üzleti megoldásokat díjazzuk - Pályázz 6 kategóriában!

2024. szeptember 4-én a „zöld” nagyvállalatokat, kkv-kat, beruházásokat díjazzuk a Sustainable World konferencián összesen már 6 kategóriában. A Green Cloud, a Dandelion Group és a Portfolio Csoport közös támogatásával felajánlott elismeréssel azon vállalatokat, illetve a képviselőiket szeretnénk kiemelni, akik büszkén vállalják és mutatják be a cégük eddigi zöld eredményeit, tevékenységét, egy konkrét programját, innovációját, vagy akár egy munkatárs elhivatottságát.

Sustainable World 2024 A Green Awards díjakat a szeptember 4-i Sustainable World konferencián adjuk át az egész napos szakmai programot követően.

Július 28-ig várjuk a jelentkezéseket összesen 6 kategóriában:

Az Év Zöld Nagyvállalata Az Év Zöld Kkv-ja Az Év Zöld Innovációja Az Év Zöld Beruházása Az Év Jó Ügye Az Év Zöld Példaképe

Miért érdemes jelentkezni?

Az Év Zöld Nagyvállalata kategóriában, vagyis a 250 főnél nagyobb munkavállalói létszámmal működő gazdasági társaságoknál, az elmúlt egy évben tett fenntarthatósági eredményeket értékeljük. Így a tavalyi jelentkezők 2023-as, 2024-es első félévi eredményeinek bemutatásával is lehet pályázni. Év Zöld Kkv-ja kategóriában szintén az elmúlt év fenntarthatósági eredményeivel tudnak pályázni a vállalkozások, bemutatva a társadalomra, környezetre gyakorolt pozitív hatásokat, ami a társaság üzletmenetéből, vagy egyéb vállalásaiból, programjaiból fakad.

A díj támogatói közül, a Dandelion Group képviselőjét is megkérdeztük, hogy miért tartja fontosnak a fenntartható vállalatok, kkv-k díjazását, elismerését.

Nagy Gréta, a Dandelion Group ügyvezetője elmondta: "Megtalálni az egyensúlyt a gazdasági, társadalmi és környezeti értékteremtés, értékmegóvás között igazi vezetői feladat. Nem magányos, sokkal inkább csoportmunka. Ehhez együttműködésre van szükség vállalaton belül és a gazdaság egyéb szereplői között is. Ahol bizalom van - mert a vállalat transzparens és őszinte a fenntarthatósági teljesítményét illetően is - ott ezek az együttműködések, vállalati programok nagyobb sikerrel, hatásfokkal valósulnak meg, hosszabb távra tervezhetőek. A fenntarthatósággal kapcsolatos átállás költséges és sok többletmunkát igényel a vállalatok részéről. A Green Awards is, mint minden díj, ami elismeri a fenntarthatóság jó gyakorlatait, erőfeszítéseit, a pályázók őszinte kiállását lendületet adhat a zöld transzformációnak.

Olyan jó gyakorlatokat várunk idén is, ahol átlátható, a tevékenységéhez mélyen kapcsolódó, pozitív környezeti és társadalmi hatással járó programot mutat be a pályázó vállalat. Fontos szempont továbbá, hogy a vállalat vezetése hogyan köteleződik el ezen rövid- és hosszútávú célok mellett.

A Dandelion Group közel 20 éve foglalkozik környezetvédelemmel, munkabiztonsággal, pszichoszociális kockázatértékeléssel. Mi magunk is a KKV szektorba tartozunk, ezért fontosnak tartom, hogy azokat a vállalatokat is díjazzuk, akik hazai vállalatként meggyőződésből köteleződnek el az értékalapú gazdasági működés mellett. A Green Awards díj által lehetőség van a vállalati közegben díjazni azt az értékteremtést is, ami a környezeti, társadalmi hasznosságba is fektet."

A fenti két kategórián túl, az Év Zöld Innovációja kategóriában azon cégek jelentkezését várjuk - mérettől függetlenül -, amelyeknek a tevékenysége, vagy egy programja, már megvalósított ötlete, új választ, új szemléletet jelenthet a fenntarthatósági megoldások terén.

A Zöld Beruházások kategóriában várjuk azokat a fejlesztéseket, beruházásokat, vagy akár befektetési lehetőségeket is, amelyek megvalósításával a vállalat, a munkavállalók, a partnerek vagy a felhasználók számára pozitív hatást tudott elérni - akár társadalmi, akár környezeti, akár vállalatvezetési oldalon. Emellett a beruházás külső vagy közvetett pozitívummal is jár, a környezet, a társadalom vagy a gazdaság számára.

Az Év Jó Ügye kategória minden, leginkább társadalmi, és környezeti előnyöket jelentő programot magába foglal, amely akár a cég egy személyéhez, akár a vállalat egy részlegéhez, termékéhez, programjához vagy az egész társasághoz kötődik.

Az idei év új kategóriája az Év Zöld Példaképe. Ezen jelentkezéseknél a jelölt elhivatottságát, eddigi fenntarthatósági tetteit, társadalmi, gazdasági és környezeti hozzáadott értékét díjazzuk. Várjuk mind a fenntarthatósági vezetők pályázatait, vagy a cégen belül egy olyan kollégáét, aki önszorgalomból edukál, ötletel, és tesz a környezetért, a csapatért. Jelölhetők a cégen kívüli partnerek, ügyfelek, egykori tanárok, jelenlegi tanácsadók, vagy bárki, aki a jelölő szerint az elmúlt években valós munkával és tettekkel sokak számára mutatott példaképet a fenntarthatóság területén.

2024-ben meghosszabbított pályázási időszakkal, azaz július 28-ig várjuk a bemutatkozó anyagokat a Sustainable World konferencia aloldalán szereplő jelentkezési lap kitöltésével. A beérkező pályázatok közül elsőként egy szűkített lista jön létre, amiből augusztus végén a szakmai zsűri a nyerteseket kiválasztja.

