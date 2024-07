Némi levegőhöz jutottak a tőzsdék az amerikai GDP-adat után

Az elmúlt időszakban alaposan elromlott a hangulat a tőzsdéken, a befektetők még inkább elkezdték adni az amúgy is gyengélkedő technológiai részvényeket a Tesla és a Google anyacégének legfrissebb negyedéves jelentése után, ez pedig a vezető részvényindexek teljesítményében is jelentősen meglátszik. Az eladói nyomás a mai kereskedésben sem enyhül érdemben, az ázsiai tőzsdék nagyot estek és Európában is komoly mínuszban vannak a piacok, egyedül az USA-ban látszik kisebb fellélegzés a meglepően erős GDP-adat után.