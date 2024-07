Kiderült, mekkora osztalékra számít a kormány a reptérből

Stratégiai jelentőségű, hogy újra magyar tulajdonba kerül a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér - mondta a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára a Facebookon hétfőn közzétett videójában, aki azt is elmondta, hogy a reptér osztalékfizető képessége 30-35 milliárd forint.

Dömötör Csaba úgy fogalmazott: a budapesti reptér stratégiai jelentőségét jól mutatja, hogy az elmúlt húsz évben megháromszorozódott a forgalma és most újra a Covid-járvány előtti rekord-szinteket közelíti.

A reptér nyereséget termel az országnak, az intézmény osztalékfizető képessége 30-35 milliárd forint - hangsúlyozta az államtitkár.

A kifutópályák még messze nem érték el a kapacitásuk maximumát, ezért még tovább bővülhet a forgalom - emelte ki, hozzátéve, hogy "15 millió utasról van szó, ami a jövőben akár meg is duplázódhat".

Dömötör Csaba sérelmezte, hogy az előző tulajdonos alatt nem épült új terminál és elmondta, hogy a terminál építésére most sor kerülhet, kitért arra is, hogy a reptér megközelítési lehetőségét is javítani kell. Erről beszéltek a Vinci képviselői és Nagy Márton is a július elején tartott közös sajtótájékoztatón.