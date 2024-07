Töretlen a lendület a tőzsdéken

Portfolio 2024. július 29. 09:40

Reggel az ázsiai tőzsdéken többnyire emelkedést láthattunk a japán Nikkei vezetésével, ezt követően pedig az európai tőzsdéken is jó a hangulat. Gazdasági események szempontjából csendes napra számíthatunk, a reggeli német kiskereskedelmi adat közzétételét követően nem várhatóak piaci hatással bíró események, a héten azonban több fontos GDP, illetve foglalkoztatottsági adat is érkezik majd. A magyar tőzsdén a nyitást követően kedvező a hangulat. A hazai nagypapírok közül a Richterre érdemes most különösen figyelni, miután a vállalat részvényei a nyitást követően nem csak új történelmi csúcsra emelkedtek, de a lélektani szempontból fontos 10 000 forintos szintet is áttörte az árfolyam.