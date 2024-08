Elég volt egy hónap és a fejük tetejére álltak a tőzsdék

A befektetőknek hosszú hónapokon keresztül nem igazán kellett túlgondolniuk, hogy mivel keressenek pénzt. Az elmúlt 1-1,5 évben az olyan nagy technológiai részvények, mint az Nvidia vagy a Microsoft, ledominálták a piacot, nem kis részben az AI-boom körüli felhajtásnak köszönhetően. Az elmúlt egy hónap azonban jelentős fordulatot, és a piaci dinamika megváltozását hozta a tőzsdéken. Már úgy tűnik, hogy a Csodálatos Hetes sem annyira csodálatos, és elindult a pénz a lemaradók felé.

Rotáció

A Portfolio is több alkalommal beszámolt róla, hogy a részvénypiacon jelentős változásokat hozott a július. Az amerikai szaksajtó több helyen „Great Rotation”, vagy a Nagy Rotáció néven hivatkozik erre az időszakra, amelyben az év nagy nyerteseinek számító megacap technológiai részvények ereje hirtelen megfogyatkozott és egy hosszú hónapok óta szunnyadó piaci szegmens felé fordultak a befektetők. A kis kapitalizációjú részvények vonzóvá váltak, miután a befektetők kamatcsökkentési várakozásai felerősödtek és azt kezdték árazni, hogy a csökkenő kamatszinttel javulhatnak a gazdaság érzékeny szektorainak növekedési kilátásai.

Az akkori várakozások nagyon úgy tűnik, hogy valóra válnak, legalábbis az amerikai jegybank szerdai kommunikációja arra utalt, hogy a Fed elégedett a bejövő adatokkal, hiszen a munkaerőpiac túlfűtött állapotból egyensúlyba került, míg az infláció szépen jön le. A bejövő adatok alapján a jegybanknak már nem csak az infláció csökkentésére kell koncentrálnia, hanem a munkerőpiacon az eredmények megtartására - hangsúlyozták. Amennyiben szeptemberig nem lesz negatív meglepetés az inflációban, akkor szinte borítékolható a szeptemberi kamatcsökkentés.

Mindez megerősítést jelent a részvénypiaci rotáció számára, amely során a piac adott esetben évek óta alulteljesítő részei elkezdték megverni a szárnyaló technológiai részvényeket. Alább megmutatunk néhányat a fontosabb amerikai részvényindexet közül, összevetve az év elejétől júniusig tartó, illetve a júliusi teljesítményüket.

A fenti ábráról több következtetés is leolvasható. Míg a vezető indexek közül júniusig a Nasdaq 100 és Nasdaq Composite produkálta a legnagyobb emelkedést, a két technológia-túlsúlyos index mínuszban fejezte be a júliust, azaz egyértelműen látszik, hogy a befektetők elfordultak a technológiai szektortól az elmúlt hetekben.

Ehhez képest az idén szintén jól teljesítő S&P 500 júliusban szerénynek mondható, 1,1 százalékos emelkedést tudott elérni. A piaci kapitalizációval súlyozott indexnek a top3 részvény (Microsoft, Apple, Nvidia) teszi ki a 19,4 százalékát, míg a top10 részvény a 35,1 százalékát. Vagyis, ha a legnagyobb cégek – amelyek túlnyomó többségben technológiai vállalatok – esnek, az jelentős mértékben rá tudja nyomni a bélyegét az S&P 500 teljesítményére.

Júliusban a vezető indexek közül a legjobb teljesítményt a Dow Jones nyújtotta, a maga 4,4 százalékos emelkedésével. Ez azért is kiemelkedő, mert lényegében egy hónap alatt nagyobb hozamot tudott elérni, mint az első félévben. A Dow Jonesban is vannak technológiai részvények, emellett azonban amerikai iparágak széles skáláját öleli fel, és nem utolsó sorban egy árfolyam-súlyozott indexről van szó, tehát kevésbé hajlamos arra, hogy a hangsúlyok úgy eltolódjanak benne, mint az S&P 500-ban.

A vezető indexeken túl az is látszik, hogy az S&P Small Cap 600 és az S&P Mid Cap 400 alapján a befektetők inkább a kis kapitalziációjú cégeket részesítették előnyben júniusban, de azért a midcapek így is bejöttek a második helyre,

tehát a megacap cégek felőli rotáció mindkét piaci szegmensbe megérkezett.

Ebben az is szerepet játszott, hogy a kis kapitalizációjú részvények jelentősen lemaradtak az év első felében, a fenti listán az S&P Small Cap 600 volt az egyetlen olyan index, amely esett június végéig.

Végül pedig érdemes azt is megjegyezni, hogy a befektetők az értékalapú befektetéseket kezdték el preferálni a növekedési részvényekkel szemben. Nagyon röviden, a növekedési részvényeknek olyan vállalatok papírjait tekintjük, amelyek nagy potenciállal rendelkeznek a jövőbeli profitnövekedés szempontjából, míg az értékalapú befektetések olyan vállalatok papírjai, amelyek jelenleg alulértékeltek, de erős fundamentumokkal rendelkeznek. Van a Russell 1000 indexnek - amely az 1000 legnagyobb amerikai vállalatot tömöríti – egy értékalapú és egy növekedési alindexe, melyek közül az előbbi 4,7 százalékos növekedést ért el júliusban, míg az utóbbi 4,3 százalékot esett. Ez erős kontrasztban áll azzal, hogy az év első felében a növekedési alindex csúnyán megverte az értékalapú párját.

Mi a helyzet a szektorokkal?

Következőnek nézzük meg az S&P 500 egyes szektorait. Az S&P 500 két legrosszabbul teljesítő szektora júliusban a kommunikációs szolgáltatások, és az információtechnológia voltak. Mindkét szektort a nagy tech cégek dominálják, az infotech nevéből ez adódik is, míg a kommunikációs szolgáltatásokba olyan nevek tartoznak, mint a Meta Platforms, és a Google anyacége, az Alphabet, tehát ezek között is nagyon erős a technológia súlya. A két szektor alulteljesítése szöges ellentétben áll azzal, hogy

az első félévben kizárólag ez a két szektor húzta az S&P 500-at, az összes többi szektor alulteljesítette a benchmarkot.

A tech cégek helyett viszont elkezdték venni a lemaradókat, az idén jelentősen alulteljesítő ingatlanszektor feléledt júliusban, de a közműcégek és a pénzúgyi vállalatok is jól teljesítettek.

Legrosszabbul teljesítő részvények júliusban

Kegyetlen volt a piac több részvénnyel július során, és ezek között több olyan papír is szerepel, amely az első félév nyertesei között említhető. A Micron, a Super Micro Computer, és a Lam Research esete is példázza, hogy mennyire gyorsan fordultak el a befektetők a korábban szárnyaló technológiai részvények felől - mind a három papír 10-20 százalékot zuhant júliusban.

Vannak emellett speciális esetek is, a Crowdstrike nevű kiberbiztonsági cég is a technológiai szegmensben sorolható, de elsősorban a cég szoftverfrissítése által kiváltott globális informatikai problémák okozták a júliusi 40 százalékos mínuszt az árfolyamban. Emellett több olyan céges második negyedéves gyorsjelentés is érkezett, amely miatt megütötték a részvényeket, ide tartozik a Ford és a DexCom is.

A Csodálatos Hetes

Hét vállalat teszi ki az S&P 500 piaci kapitalizációjának több mint 30 százalékát, bár a tavalyi évben látott meneteléshez képest a teljesítményükben már nagyobb eltérések látszottak idén, azért általánosságban elmondható, hogy az első félévben így is többségben erősen teljesítettek.

A július viszont meghozta a fordulatot, és a befektetők feltehetően pont ezekben a részvényekben realizáltak profitot és forgatták azt át a piac lemaradó részeibe.

Júliusban egyedül a Tesla és az Apple tudott pluszos hónapot felmutatni, bár utóbbi még a lemaradós sztoriba is mondhatni, hogy beleillik, hiszen csapnivaló volt a részvény teljesítménye az első félévben.

Meddig mehet ez így?

Kétségtelen, hogy a rotáció már időszerű volt, hiszen a kis kapitalizációjú részvények és az értékalapú befektetések értékeltsége évtizedes mélypontra került az S&P 500-hoz és a Nasdaq-hoz képest. Richard Bernstein (a Richard Bernstein Advisors alapítója) az elmúlt év nagy részében arról beszélt, hogy generációs vételi lehetőség nyílik a piac olcsó szegleteiben.

Amikor a profitok általánosan felgyorsulnak, ahogyan most is teszik, a befektetők 'árösszehasonlítókká' válnak a profitnövekedés tekintetében. Miért fizetnének sokat valamiért, ami mindenhol van?

- mondta Bernstein a MarketWatchnak. A szakember rövidtávú előrejelzésbe nem bocsátkozott azzal kapcsolatban, hogy a felülteljesítés fennmaradhat-e a következő hónapokban, de azt mondta, hogy várakozásai szerint ezek a piaci szegmensek felülmúlják majd a vezető AI-papírokat.

Az viszont elmondható, hogy idén még sok mindennek kell jól alakulnia ahhoz, hogy a rotáció folytatójon. A kis kapitalizációjú részvények és értékalapú befektetések az értékeltségük alapján továbbra is vonzók a nagy tech cégekhez viszonyítva, ami arra utal, hogy lehet tér előttük a teljesítménykülönbség további csökkentésére - mondta Ross Mayfield, a Baird befektetési stratégája.

De végső soron az amerikai gazdaság sorsától függhet, hogy sikerül-e ez nekik.

Ha a Fednek nem sikerül a sokak által várt puha landolást elérni, akkor nagyon hirtelen jöhet az újabb fordulat és hamar kezdhetnek el megint szenvedni a kis kapitalizációjú vállalatok és számos ciklikus ágazat, mint például a pénzügyi, ipari és alapanyagipari cégek. Ez még akkor is igaz lehet, hogy ha a központi bank a befektetők várakozásainak megfelelően csökkenti a kamatlábakat - mondta Mayfield.

A kis kapitalizációjú vállalatoknak sok a változó kamatozású adósságuk és nagy a kitettségük a regionális bankokkal szemben. Ezek befektetésként nem működnek, ha a gazdaság recesszió felé tart

- mondta Mayfield.

Egyes közgazdászok, köztük Bill Dudley, a New York-i Fed korábbi vezetője és Neil Dutta, a Renaissance Macro munkatársa azzal érveltek, hogy a Fed-nek szerdán csökkentenie kellett volna a kamatokat, hogy elkerülje a recesszió kockázatát. Mayfield elmondta, hogy a munkaerő-piaci adatok közelmúltbeli gyengülése miatt hajlamos egyetérteni ezzel a nézettel.

Mások arra számítanak, hogy a júliusi rotáció csak egy rövid kitérő lesz, mielőtt a nagy technológiai részvények visszaveszik a vezetést. A hangulat és a pozícionáltság valószínűleg nagyobb szerepet játszott a júliusi elmozdulásban, mint bármely más tényező, mondta Michael Lebowitz, az RIA Advisors portfóliómenedzsere. Az olyan népszerű stratégiák, mint a megacap részvények longolása, egyszerűen túlzsúfoltak lettek.

Jelenleg úgy gondoljuk, hogy ez inkább egy technikai trade. Túl sokan shortolták a kis kapitalizációjú értékalapú befektetéseket, és túl sokan longolták a nagy növekedési potenciállal rendelkező dolgokat

- mondta Lebowitz. Amikor a piacokról van szó, a fundamentumok, mint a profit, háttérbe szorulnak az olyan immateriális tényezőkkel szemben, mint a befektetői bizalom, fogalmazott a szakember. A mesterséges intelligencia hatásába vetett bizalom jobban táplálta a ralit, mint az Nvidia bevételeinek és profitjának növekedése, bármennyire is voltak azok lenyűgözők - tette hozzá. Lebowitz szerint a befektetők végül csalódhatnak abban, hogy az AI képes-e valóban növelni a munkavállalók termelékenységétm, de egyelőre a bizalmuk továbbra is töretlen.

