Részvény-visszavásárlás jön a Shelltől

A vártnál jobb negyedéves eredményeket közölt szerda este a Shell. A jelentést közzétételét követően a cég egy 3,5 milliárd dolláros részvény-visszavásárlási programot is bejelentett- számolt be a CNBC

A Shell a várt 5,9 milliárd fontosnál magasabb, 6,3 milliárd dolláros profitot jelentett a második negyedévben. A tavalyi év azonos időszakához képest azonban 19 százalékos visszaesést jelent ez a szám, ami elsősorban a gyengébb finomítási marzsoknak és a gyengébb olajkereskedelemnek tudható be.

A vállalat azt is bejelentette, hogy a következő három hónapban 3,5 milliárd dolláros részvény-visszavásárlási programot indít, míg Az osztalékot változatlanul 34 cent/részvényen tartják.

Ugyanakkor a Shell figyelmeztetett arra is, hogy akár 2 milliárd dollár értékvesztést is el kell számolnia a szingapúri finomító eladása és a hollandiai rotterdami üzem helyszíni építésének felfüggesztése miatt. A cég még július elején jelentette be, hogy ideiglenesen szünetelteti az évi 820 ezer tonna bioüzemanyagot előállító rotterdami üzemének építését. Ennek oka a jelenlegi piaci körülmények között szükséges projektfelülvizsgálat és jövőbeli versenyképesség biztosítása. Május elején megerősítették, hogy megállapodtak szingapúri finomítói és petrolkémiai eszközeik eladásáról egy indonéz-svájci közös vállalatnak. A tranzakció várhatóan az év végéig lezárul.

