Ma sem kímélik a tőzsdéket, egyre lejjebb a piac

Portfolio 2024. augusztus 02. 09:25

Megint elromlott a hangulat a tőzsdéken, tegnap az amerikai piacok is jelentősen estek, miután gyenge makroadatok érkeztek a feldolgozóiparból, így feléledtek az amerikai recesszióval kapcsolatos félelmek, és a befektetők azt is elkezdték árazni, hogy az amerikai jegybank túlságosan későn csökkenthet kamatot. Ezek után Ázsiában is kifejezetten rossz volt a hangulat, a Nikkei több mint 5 százalékot szakadt, de más régiós piacokat is ütöttek, és a rossz hangulat Európában is kitart.