3,5 millió visszaváltott palack naponta - Reagált a MOHU a viszaváltási tapasztalatokra

Már több mint 3,5 millió italcsomagolás visszaváltása történik meg naponta, ami az elmúlt hetekben folyamatosan emelkedett és emelkedik most is. Ez napi 175 millió forintnyi tranzakciót jelent, aminek a többsége a lakosságnál csapódik le, egy kisebb rész az alapítványoknál. Ugyanakkor az elmúlt hetekben több hír jelent meg a sajtóban a palackvisszaváltási rendszer működéséről, az alig egy hónapos tapasztalatokról, a kiütköző problémákról. A rendszer működtetése több szereplőnek a feladata, felelőssége: az automaták kezelése, takarítása, ürítése a kiskereskedelmi egységek feladata - amiért kezelési díjat kapnak palackonként -, az italcsomagolások összegyűjtése és elszállítása a MOHU feladata, míg az automaták esetleges javítása, valamint egy állandó helpdesk biztosítása a boltok részére az automaták gyártóit terheli. Felhasználói oldalról most az látszik, hogy van még mit tanulni a folyamatokról, így megkérdeztük a MOHU-t, hogy milyen problémák jutottak el hozzájuk, és a tervek szerint milyen fejlesztéseket eszközölnek. Ami ezektől a fejlesztésektől függetlenül biztosan várható, hogy a kezdeti nehézségek után, idővel azért gördülékenyebb lesz a visszaváltás, mindenki megszokja, megtanulja ennek menetét, és minden szolgáltató megtapasztalja a lakossági igényeket, amire hosszú távon már lehet reagálni.

A palackvisszaváltási rendszert talán már senkinek nem kell bemutatni, az elmúlt egy hónapban (vagy akár előtte is) sokan találkozhattak az 50 forintos jelzéssel ellátott PET-palackokkal, alumínium dobozokkal, esetleg üvegekkel, illetve a nagyobb kiskereskedelmi egységekben, azok parkolóiban elhelyezett visszaváltó automatákkal.

Amivel szintén sokan találkozhattak már, az az elmúlt napokban, hetekben tapasztalt fennakadás, csak, hogy néhányat említsünk:

Túl gyorsan megtelik az automata, a kereskedők azt is tapasztalják, hogy a vártnál nagyobb számban érkeztek vissza az italcsomagolások, így a jelenlegi elszállítási időszak túl hosszúnak bizonyul és a boltok már nem tudják hol tárolni a visszaváltott üvegeket az elszállításig. Fennakadást okoz az is, hogy nehezen olvassa be a QR-kódot az automata (némely automatánál a beolvasó alá nehéz odatenni a telefont, amely az utalásos visszafizetés esetében szükséges) vagy esetleg nehezen veszi vissza az italcsomagolást és így lassul a visszaváltási folyamat, tömegek várakoznak. Sokan arra is panaszkodtak, hogy messze van az automata a bolttól, illetve, hogy van olyan kiskerlánc, amelynek a papír alapú visszaváltást igazoló voucherét csak az élő munkaerős pénztáraknál lehet beváltani, így ezeknél alakul ki hosszú sor, mert az önkiszolgáló pénztárak ezt nem tudják beolvasni. Ezen túl, a bolti eladók is érzékelik, hogy sokkal több teendőjük van július óta, beleértve a takarítást, ami a nem visszaváltható palackok eldobálásából adódik, valamint többet kell foglalkozni a vásárlók tájékoztatásával és az automatákkal. A gépek szoftveres hibája is többször előkerült az elmúlt napokban.

Váratlanul sok palack érkezik vissza

A jelenlegi fennakadások egy része vélhetően magától is megoldódik, ahogy minden szereplő jobban beletanul a rendszerbe. Mi is, akik ezeket az italos üvegeket visszavisszük, és a folyamatban részt vevő szolgáltatók is, akik vélhetően nem számítottak ilyen gyorsan növő és mértékű terhelésre a legelső hónapban.

Mivel mostantól ezzel a rendszerrel kell minden nap együtt élnie a lakosságnak, így különösen fontos, hogy a kezdeti "bénázások" után a magától nem megoldódó fennakadásokra legyen valamilyen válasza a kezelőknek: a kiskereskedelmi láncoknak, az automaták gyártójának és MOHU-nak.

Megkerestük a MOHU-t, hogy megkérdezzük a hozzájuk eljutott problémákról, valamint arról is, hogy milyen változtatásokat terveznek a jövőben, hogy zökkenőmentessé váljon a visszaváltás.

Elsőként kiemelték, hogy:

nagyon jó hír, hogy pár hét alatt 3,5 millióra nőtt a napi visszaváltás, hiszen ez azt jelenti, hogy már most is naponta 3,5 italcsomagolási hulladék kerül megfelelő helyre. Ez a rendszer igazi eredménye.

A korábbi szelektív rendszerben az italcsomagolásoknak csak a 30-40%-át hasznosították újra. A DRS rendszerben viszont már most naponta több mint több százezer sikeres tranzakció történik, aminek a hangolása folyamatban van. A jelzett problémák mindegyikével találkoztunk és kezeljük a partnereinken keresztül."

De nézzük részletesen a fennakadásokra adott válaszokat

Probléma 1: A bolti eladók is érzékelik, hogy sokkal több teendőjük van július óta, beleértve a takarítást, ami a nem visszaváltható palackok eldobálásából adódik

A MOHU a megkeresésünkre elmondta, hogy

minden palack után kezelési díjat fizet az üzleteknek, éppen a visszaváltás során felmerülő extra feladatok miatt.

A szerződések értelmében a takarítás, illetve az automaták üzemeltetése (így például azok környékének takarítása, azok ürítése, kezelése) a kereskedő feladata. Természetesen a voucherek által generált forgalom is az üzlet bevételét növeli - amelyek a visszaváltások 80%-át teszik ki. A tisztaság fenntartása kapcsán válaszukban megírták, hogy az üzletekben kötelező kihelyezni egy szelektív hulladékgyűjtőt, hogy az automatában nem visszaváltható, de szelektíven gyűjthető palackokat legyen hova kidobnia a vásárlóknak.

Probléma 2: A vártnál nagyobb visszaváltási kedv és a gyorsan megtelő automaták:

A vártnál nagyobb visszaváltási kedv kapcsán a MOHU azt válaszolta, hogy a minimum 90%-os visszaváltási arány elérése reális célkitűzésnek tűnik, mivel nagyon gyorsan elkezdte használni a lakosság az automatákat - ami remek hír. Alig pár hete már átlagosan napi 1-2 millió volt a visszaváltott italcsomagolások száma, mostanra ez a szám már meghaladja a 3,5 milliót naponta.

A logisztikával kapcsolatban a MOHU elmondta, hogy a kiskereskedelmi láncok visszajelzései alapján szervezte meg az elszállításokat. A boltok pedig a forgalom alapján határozták meg a várható visszaváltási számot. Az első hetek tapasztalatai azt mutatják, hogy egyes boltoknál jóval nagyobb a visszaváltások száma, mint amire számítottak. Ennek számos oka lehet, például az, hogy adott üzletnek jól megközelíthető, kényelmes parkolója van.

Ehhez a tempóhoz és tapasztalatokhoz alkalmazkodnia kell mindenkinek, a boltoknak, az automata szolgáltatóinak, a MOHU-nak, hiszen a visszaváltások száma tovább fog nőni. A rendszer szereplői is felfutásra készülnek, a rendszer elbírja ezt, már most 3100 automata működik, valamint 1000 kézi visszaváltó - és ezeknek a száma folyamatosan bővül.

Automata telepítésére a 400 négyzetméter alapterület feletti boltok vannak kötelezve, de 200 négyzetméter felett ajánljuk ezeknek az egységeknek az automata telepítését. Kisebb egységekben a kézi visszaváltás javasolt, és ha a forgalom egy bizonyos szintet meghaladja, akkor még akár több automatát is telepíthet a MOHU az adott üzletben.

- válaszolták.

Probléma 3: Nehezen olvassa be a QR-kódot, lassú utalás

Az utalásos visszatérítés esetében a vásárlóknak a REpont applikációt kell letölteni és a bankszámlájukat beregisztrálni. A visszautalás esetében az applikációban szereplő saját QR-kódunkat kell beolvasni az automatánál, olvasóink és a saját tapasztalatok alapján viszont van egy olyan automata típus, ahol alig lehet a leolvasó alá tenni a telefon képernyőjét vagy első alkalommal nem ismeri fel a QR-kódot az automat. A MOHU válaszában kifejti, hogy információik szerint

eddig csaknem 600 ezren töltötték le az applikációt az elmúlt pár hét alatt.

"A panaszokat, észrevételeket, javaslatokat közvetlenül az applikációban vagy üzlet munkatársainál lehet jelezni (ők üzemeltetik az automatát), illetve a repont@mohu.hu e-mail címre lehet elküldeni, ha ezt helyben nem tudták megoldani." Elmondták, hogy a jelzett QR kód beolvasási nehézséget kezelték, az applikáció automatikusan megnöveli a beolvasás idejére a készülék fényerejét a jobb olvashatóság érdekében, és minden olyan panaszt részletesen kivizsgálnak, ami a banki utalással kapcsolatos. Amennyiben az jogos, az esetlegesen okozott kárt megtérítik. Annak ellenére, hogy az azonnali visszautalása egy teljesen új fejlesztés, már megjelentek az ezzel kapcsolatos visszaélési kezdeményezések, amiket szintén kezelnek.

Jelenleg az ügyfelek 10-12%-a él az azonnali visszautalás nyújtotta lehetőséggel, de ebben is növekedés várható.

"A visszaváltási díj bankszámlára utalása pedig magyar innováció, máshol Európában erre nincs lehetőség. Ennek az innovációnak köszönhetően rögtön a visszaváltás után, fél percen belül ott van az összeg az applikációban regisztrált számlán. Előfordultak olyan esetek, amikor a rendszer terheltsége extrém magas volt, ilyenkor ez több időt is igénybe vehetett. Amennyiben az azonosítás sikeres volt, biztosak lehetünk az utalásban. Voucheres kifizetés esetén látható a nyomtatványon, hogy mekkora értékben dobtunk be palackot. Banki átutalás és charity esetén pedig a kijelzőn látható, hogy hány darab palack és mekkora értékben kerül kifizetésre, illetve adományozásra. Az automata minden tranzakciót külön tart nyilván, és ezek egyesével visszakereshetők. Adományozás esetében a berendezésen megjelenik az a szervezet, az a nemes ügy, ami támogatásra kerül, ebben az évben ez a gyermekegészségügy, melynek keretében 3 intézmény támogatható." - nyilatkozták a Portfolio megkeresésére.

Probléma 4: Messze van az automata a bolttól, az önkiszolgáló pénztárak nem tudják beolvasni a vouchereket

A MOHU válaszában kifejtette, hogy mind az önkiszolgálók fejlesztése, mint az automaták elhelyezése a kereskedők döntése. Közös cél a kiskereskedelmi egységekkel, hogy az automaták elérhetőségéről a fogyasztót tájékoztassák.

Probléma 5: Szoftveres hiba a gépen, vagy többszöri alkalomra veszi csak vissza az italcsomagolást

A gépekkel kapcsolatban felmerülő fennakadásokra úgy reagáltak, hogy: "A rendszer az ép palackokat fogadja el, de kisebb sérülések estén, esetleges szennyeződések alkalmával előfordulhat, hogy az automata csak többszöri próbálkozás után fogadja el ezeket.

Előfordult, hogy a kereskedők próbálták megkeresni az automata gyártóját - akit szerződés köt, hogy helpdesket üzemeltessen - az erre kialakított segítségkérő vonal, azonban nem volt elérhető. Ezt a hibát az automaták gyártója, azóta orvosolta, ugyanakkor kiderült az is, hogy a hibabejelentések 80%-a telefonon megoldható volt. A rendszerrel kapcsolatban újbóli oktatást kértünk az egységek részére az RVM üzemeltetéssel kapcsolatban." - írták válaszukban.

Végül kiemelték azt is, hogy még nagyon a folyamat elején jár a visszaváltás, de idővel ki fog alakulni mindenkinél egy megszokható gyakorlat: "Az elmúlt évek egyik legnagyobb szemléletformálása zajlik, aminek mindannyian részesei vagyunk és ennek a legfontosabb eredménye, hogy napi 3,5 millió darab anyagában újrahasznosítható palack van összegyűjtve. Ezt a hatalmas mennyiségű újrahasznosítható italcsomagolást tudjuk átadni az ipar számára feldolgozható formában és tervezhető formában."

+1 Új jelenség: Adományozás más szervezeteknek

Az visszaváltásért kapott pénzösszeget jótékonysági célra is fel lehet ajánlani. Az automatákban ebben az évben a gyermekgyógyászat lett kijelölve, de már Facebook-csoportokban, illetve weboldalakon lehet találkozni azzal a jelenséggel, hogy alapítványok a saját számlaszámukhoz tartozó REpont applikációs QR-kódot osztják meg, arra kérve a követőiket, hogy ezt olvassák be az automatákba, így ők kapják meg az összeget.

Megkérdeztük a MOHU-t, hogy tudnak-e erről a gyakorlatról, válaszukban elmondták, hogy banki utalás esetén a visszaváltó dönti el, hogy a saját QR-kódja helyett, esetleg egy másik QR-kódot használ. Ebben az esetben a MOHU arra kéri a vásárlókat, hogy mindenképpen győződjenek meg arról, hogy valóban az adott szervezethez, személyhez tartozik-e a QR-kód.

