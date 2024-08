Meglepetés az Otthonfelújítási Programban: még több pénzhez juthatnak a felújítást vállalók

Portfolio 2024. augusztus 06. 10:58

Az ÉVOSZ Spakli'21 podcast legutóbbi adásában Steiner Attila államtitkár az Energiaügyi Minisztériumtól, Papp Roland a Nemzetgazdasági Minisztérium főosztályvezetője és Mayer András, az ÉMI vezérigazgatója beszélgetett arról, hogy az Otthonfelújítási Program a vállalt felújítással, illetve a felújítás után elérhető energiamegtakarítással plusz pénzhez juttathatja a résztvevőket. Nemcsak azzal, hogy a rezsiszámlájuk lesz kevesebb, hanem azáltal is, hogy egyes tanácsadók kiválasztásával pénz visszaosztásra is számíthatnak. A podcastben szó volt arról is, hogy miként halad a kivitelezők regisztrációja, mit lát jelenleg az ÉMI.