Meglepő fordulat a Disney-nél: először sikerült streamingből pénzt csinálnia

A Disney amerikai vidámparkjai, amelyeket emelkedő költségek és a csökkenő kereslet sújt, a Wall Street várakozásaitól elmaradó bevételt és eredményt szállított. A vállalat közölte, hogy a párizsi Disneyland forgalmára negatívan hatott, hogy az olimpia miatt a nyári utazások visszaestek, emellett pedig Kínában is "ciklikus gyengülést" tapasztalt.

A látogatottságra nehezedő nyomás várhatóan a következő néhány negyedévben is fennmarad - közölte a vállalat. Ez ellentétes üzenet ahhoz képest, hogy korábban a cég a forgalom felpörgését jelezte előre a pénzügyi év végére (mivel a Disney-nek el van csúsztatva a pénzügyi éve a naptári évhez képest, ezért a most folyó negyedév a negyedik pénzügyi negyedévük). A cég most közepes egyszámjegyű csökkenést vár a most zajló, negyedik pénzügyi negyedéves profitban.

A vállalat közlése szerint a vidámparkok nehézségeit igyekszik a látogatottság és a fogyasztói költekezés aktív monitorozásával, valamint agresszív költségkontrollal ellensúlyozni.

A vidámparkok gyengélkedése nem Disney-specifikus probléma: júliusban a rivális Comcast lassulásról számolt be a Universal Studios vidámparkjaiban, részben ezért ért el a cég a várakozások alatti bevételt.

A vidámparkos üzletágtól eltekintve a Disney meglepően erős számokat hozott. A negyedéves bevétel 3,7 százalékkal 23,2 milliárd dollárra emelkedett, ami felülmúlta a 23,1 milliárd dolláros elemzői konszenzust. Emellett az egyszeri tételektől tisztított egy részvényre jutó eredmény 1,39 dollárra emelkedett, ami jelentősen meghaladta az 1,19 dollárról szóló elemzői várakozást. A cég az idei eredménynövekedésről szóló előrejelzését 25 százalékról 30 százalékra emelte.

A vállalat a filmstúdiójánál 254 millió dolláros nyereségről számolt be, ezzel megszakítva a több negyedéve tartó veszteséges sorozatot. A pozitív eredmény főként a Pixar által készített Inside Out 2 című film júniusi bemutatásának volt köszönhető.

Szintén a jelentés pozitívumai közé sorolható, hogy a Disney 47 millió dolláros nyereségről számolt be streaming üzletágában.

Ez az első alkalom, hogy a Disney+-t magába foglaló streaming üzletág profitot termelt a 2019-es debütálása óta.

A Disney+-on kívül a streaming szegmens magában foglalja a Hulut és az ESPN+-t is.

Az eredmények összességében jelentős győzelmet jelentenek a Disney szórakoztatóipari részlege számára, amelyet az elmúlt években a filmes részleg sikertelenségei és a streaming üzletág több milliárd dolláros veszteségtermelése hátráltatott. Bob Iger vezérigazgató, aki 2022-ben tért vissza a Disney élére, második hivatali idejének két fő prioritásává tette a vállalat filmes üzletágának rendbetételét és a streaming nyereségességének elérését.

Annak érdekében, hogy a streaming üzletág továbbra is nyereséges maradjon, a Disney áremeléseket jelentett be online videós szolgáltatásainál.

A Disney árfolyama a szerdai piacnyitás előtt 0,3 százalékos mínuszban van. A Disney árfolyama idén 0,4 százalékot esett.

