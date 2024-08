Ennyi volt a felpattanás a tőzsdéken?

A hét eleji nagy esésből ugyan kedden és szerdán visszapattantak a tőzsdék, de most inkább az látszik, hogy a momentum mintha elveszett volna. Tegnap az USA-ban nagy volt a csapkodás, egy ponton még jelentős pluszban voltak a vezető részvényindexek, majd a nap végére mégis mindhárom lefordult. Ez az elbizonytalanodás és az ázsiai tőzsdéken is meglátszott, ahol a vezető részvényindexek csak vegyes képet mutatnak ma reggel, és a határidős indexek állása alapján Európában is eséssel indulhat majd a nap. Itthon a Magyar Telekomra lesz érdemes figyelni, hiszen a cég a több tekintetben is kellemes meglepetéssel szolgált a negyedéves gyorsjelentésével: a lezárt negyedév számai meghaladták az elemzői várakozásokat, a menedzsment pedig megemelte az idei évre vonatkozó várakozásait, idén már másodszor.