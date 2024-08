A több mint fél évig tartó munkálatok lezárulta után újranyit a Nyugati téri McDonald’s. A többször is a világ egyik legszebb McDonald’s éttermének választott Meki, a műemléki épület különleges belsőépítészeti elemeit megtartva, természetes építészeti anyagok használatával, nagyságrendileg 1,8 milliárd forintból újult meg teljesen - közölték.



Az egyedi, eredetileg 1990-ben megnyitott McDonald’snál az átalakítás során különös gondot fordítottak arra, hogy a Nyugati pályaudvarral közös főfalon található épület a vasútállomáshoz hasonlóan megtartsa a neoreneszánsz és a neoromantika jegyeit.

Forrás: McDonald's

A belső kialakítás alapja a McDonald’s rendszer alapítójáról elnevezett RAY-design koncepciója volt, amely egyedi tükrös üvegfelületekkel, rézburkolatú lámpatestekkel és több speciális bútorelemmel egészült ki. A világ gyorséttermeinek esetében különlegességnek és igazi ritkaságnak számít, hogy a belső építészet során valódi, természetes anyagokat használtak fel. Az étterem így öntött terrazzo padlót kapott, és számos helyen megjelennek a fa-, bőr- és rézburkolatok is.

„A Nyugati étterem mindig is rendszerünk egyik legimpozánsabb étterme volt...A Nyugati téri McDonald’s 34 évvel ezelőtt, 1990-ben nyílt meg, és a világ egyik legszebb McDonald’s éttermeként tartják számon. Fél év alatt újítottuk meg, úgy, hogy hűek maradhassunk ehhez az örökséghez. Az átalakítás során számos, a McDonald’s rendszerében világszinten is egyedinek számító megoldást, valódi, természetes építőanyagokból készült elemeket is felhasználtunk.” – mondta el Égi Zsolt, a magyarországi McDonald’s éttermeket üzemeltető Progress Étteremhálózat Kft. ügyvezetője.

A digitális fejlesztés részeként megjelennek az érintőképernyős kioszkok a hagyományos kasszák mellett, ezen felül a vendégeknek lehetőségük lesz a rendelésüket a McDonald’s mobilalkalmazáson keresztül is leadni, és akár egyenesen az asztalukhoz rendelni. Az étterem egyik látványossága az ételszállító szalag, amely a hazai Meki®-k között egyedülálló módon a termékeket a konyha két szintje között továbbítja, így a vendégek egy üvegdobozon keresztül nyomon követhetik a szendvicseik útját.

A jellegzetes galériás elrendezés megmaradt, a vendégek az épület közepén, kétoldalt elhelyezkedő lépcsősoron juthatnak fel a mezzanin szintre. Az étterem mögött a szabadtéri terület is teljesen új formában és új bútorokkal, egy lounge-hangulatú terasszal várja a vendégeket.

Forrás: McDonald's

Kapcsolódó cikkünk 2024. 01. 16. Bezár az ikonikus McDonald's Budapesten

Címlapkép forrása: Adrian Zoltan