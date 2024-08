Sorra törölnek járatokat a világ legnagyobb légitársaságai biztonsági kockázatok miatt - Ezekbe a városokba nem repülnek

A fokozódó közel-keleti feszültségek hatására számos légitársaság felfüggesztette a régióba induló járatait, vagy kerülik a légteret, a héten például a Wizz Air jelentette be , hogy elkerüli Irak légterét, amivel hosszabb lesz a menetidő egyes járatoknál, és egy technikai megállót is be kell iktatni. A Reuters összeszedte, hogy mely légitársaságok léptek eddig.