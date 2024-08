Vége a Paksi Atomerőmű durva leterhelésének, de van egy csavar a történetben

A Duna vízhőmérséklete kedvező irányba változott az augusztus 18-i mérések alapján, ezért a korábbi leterhelésben érintett 1-2. blokk 16:21-től ismét névleges teljesítményen üzemel – jelentette be vasárnap délután a Paksi Atomerőmű. A szűkszavú közleményből még annyi derült ki, hogy a 4. blokk, a 8. számú generátor tervezett karbantartása miatt 50%-os teljesítményen működik. Ez azt jelenti, hogy műszaki ok miatt valójában még fokozták is a leterhelést a 4. blokknál.