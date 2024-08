Brutális a verseny az autóiparban, jönnek az ázsiaiak, szenvednek a nyugati cégek

Jönnek fel az ázsiai, azon belül is a kínai autógyártók, emiatt is szenvednek a nyugati gyártók, erős az árverseny, közben magasak a fejlesztési költségek, mert folyamatos az átállás az elektromos autókra, csakhogy ott meg nem egészen úgy alakul a kereslet, mint amire sok gyártó számított. Nagyjából ez a helyzet idén az autóiparban, a cégek nehéz helyzete pedig a tőzsdei árfolyamokon is jól látszik. Megnéztük, hogy alakul a nyugati autógyártók értékesítése, azon belül is az elektromos autóké, mi történik a bevétellel, profittal, és hogy milyenek a kilátások.