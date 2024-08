Estek az amerikai indexek

Portfolio 2024. augusztus 22. 22:00

Bizonytalan hangulatban telik a kereskedés az európai és a tengerentúli tőzsdéken is, a befektetők már az amerikai jegybankelnök holnapi beszédét várják. A Jackson Hole-ban megrendezett konferencián fog beszélni Jerome Powell a monetáris politikai kilátásokról, a mostani megszólalás azért lesz különösen fontos, mert jelenleg nagy a piaci bizonytalanság a kamatpályával kapcsolatban.



A délutáni adatok alapján bár az amerikai üzleti aktivitás augusztusban négy hónapos mélypontra süllyedt, de a vállalatok továbbra sem tudják áthárítani a magasabb árakat a fogyasztókra, ez pedig összességében növeli annak valószínűségét, hogy az infláció az elkövetkező hónapokban is csökkenő tendenciát mutathat. Az adat segítheti eloszlatni a közeljövő recessziós félelmeit is, ennél fogva a markáns kamatvágások szükségessége is megkérdőjeleződik, erre reagálnak is a piacok.