Itt az idő Wizz Air részvényeket vásárolni?

Igencsak rájár a rúd mostanság a Wizz Airre. A gyenge első negyedéves számok és az ezt követően visszavágott eredményvárakozások hatására rövid idő alatt omlott össze az árfolyam, az elemzők pedig egyre pesszimistábbak a vállalattal kapcsolatban, melynek részvényei már történelmi mélyponton kereskednek. Az eseményekre reagálva megnéztük, hogy milyen számokra érdemes most figyelni a Wizz Air esetében, valamint azzal a kérdéssel is foglalkoztunk, hogy érdemes lehet-e a mostani szinteken Wizz Air részvényeket vásárolni.

Nagyon csúnya, ami a Wizz Airrel történik

A márciusban zárult 2024-es pénzügyi év számait látva joggal lehettek optimisták a Wizz Air befektetői, hiszen úgy tűnt, hogy a vállalatnak sikerült maga mögött hagynia a Covid-sokkot követő veszteséges éveket.

Azt követően, hogy ismét nyereséges lett a Wizz Air, a nyári időszak előtt meglehetősen magasak voltak a várakozások, hiszen az iparág szereplői megugró keresletre, és ebből adódóan jóval magasabb jegyárakra számítottak a nyári csúcsidőszakra vonatkozóan, mindhiába.

Az első negyedév igencsak kiábrándítóan alakult a Wizz Air számára, több tekintetben is jóval rosszabb számokat ért el a cég, mint a közvetlen riválisnak számító easyJet és Ryanair. Az április-június közötti időszakban megállt az utasforgalom növekedése a cégnél, miközben a riválisok közül a már említett Ryanair és az easyJet is növekedésről számolt be ezen a soron. Ráadásul a Pratt & Whitney hajtóművek átvizsgálása miatti gépleállások jelentős pluszköltségeket rónak a társaságra, a rossz eredmények hatására pedig végül a Wizz Air menedzsmentje csökkentette teljes évre vonatkozó profitvárakozását: