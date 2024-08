Új döntés jött: kötelező lesz környezeti hatásvizsgálatot lefolytatni az akkumulátorgyáraknál

Portfolio 2024. augusztus 29. 22:23

A biztonságos, szigorú feltételeknek megfelelő működtetés minden ipari létesítménnyel, így a magyar gazdaság jövőjét jelentő zöldenergia előállításával, tárolásával foglalkozó vállalatokkal, üzemekkel szemben is elvárás - jelentette be csütörtök esti közleményében az Energiaügyi Minisztérium. Ezért a vonatkozó jogszabály módosításának hatályba lépésével az újonnan létesülő, valamennyi típusú akkumulátor és részegységei gyártását, valamint az akkumulátorhulladék kezelését végző üzemek esetében kötelező lesz a környezeti hatásvizsgálati eljárás lefolytatása. A rendelet meg is jelent a közlönyben.