Széttépnek két magyar részvényt

Kiemelkedő forgalom mellett tovább tépik hétfő reggel az MBH Jelzálogbank részvényeit a magyar tőzsdén, a mostani emelkedéssel ráadásul már egy fontos lélektani szintet is átszakított az árfolyam. Megnéztük, hogy mit érdemes most tudnunk a hazai befektetők új kedvencéről, valamint azzal is foglalkoztunk, hogy meddig emelkedhet még az árfolyam.