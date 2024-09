Megjelent az Nvidia, máris egymilliárd dollárt ér az alig egy éve indult startup

A Sakana AI szerdán jelentette be, hogy a legutóbbi finanszírozási körben összesen mintegy 20 milliárd jen tőkét sikerült bevonnia. Az Nvidia mellett olyan neves amerikai kockázati tőkebefektetők is részt vettek a körben, mint a New Enterprise Associates, a Khosla Ventures és a Lux Capital.

A startup januárban már bevont 4,5 milliárd jent többek között az NTT Grouptól, a Sony Grouptól és a Khosla Ventures-től. Az Nvidia nemcsak pénzügyi befektetőként vesz részt, hanem fontolóra veszi az együttműködést a kutatás-fejlesztésben és a japán AI-tehetségek képzésében is.

A Sakana AI 2023 júliusában alakult, és a mostani finanszírozással a vállalat értéke meghaladja az 1 milliárd dollárt,

ezzel a leggyorsabban unikornis státuszt elérő japán startup lett.

A Sakana AI kisebb generatív AI-modelleket kombinál, hogy hatékonyan érjen el magasabb szintű mesterséges intelligenciát. Az amerikai OpenAI-hoz és a Google-hoz képest, amelyek nagyméretű AI-modelljei hatalmas mennyiségű adatot és fejlett számítógépeket igényelnek, a Sakana AI alacsonyabb költségekkel és energiafogyasztással rendelkezik.

Az Nvidia 2023-ban világszerte 39 vállalatba fektetett be, amelyek közül 20 kapcsolódik a generatív mesterséges intelligenciához.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images