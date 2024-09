A saját autógyártóit vérezteti ki Európa, súlyos pénzek forognak kockán

A világ a zöldebb energia, a tisztább közlekedés felé halad, bár az oda vezető út szemmel láthatóan egyenetlen. A kezdeti felfutás után az elektromos autók iránti kereslet jelentősen visszaesett, idén csak stagnálnak az eladások az EU-ban, közben viszont az uniós CO2-kibocsátási célkitűzéseknek ugyanúgy meg kell felelniük az autógyártóknak, ami jelentős problémákat szülhet egyes szereplőknél. Leegyszerűsítve arról van szó, hogy a gyártóknak meghatározott határértékek alatt kell tartaniuk a flottszintű kibocsátásuk, különben súlyos bírságokat kapnak - ezzel ösztönzik őket, hogy több tiszta járművet gyártsanak. A kvótákat ráadásul 2025-ben szigorítják, így ennek apropóján a UBS megvizsgálta, hogyan állnak az autógyártók a CO2-kibocsátási célok teljesítésében. Úgy tűnik, hogy a Volkswagen és a Renault lehet a legnagyobb bajban.

Egyre közelebb 2025, de távoliak a célok

Egyre nagyobb nyomás nehezedik az európai autógyártókra a 2025-ös CO2-kibocsátási célok teljesítése miatt, különösön az elektromos autók (BEV) eladásainak stagnálását figyelembe véve - mutat rá a UBS elemzése.

Az európai autógyártóknak meg kell felelniük az EU által meghatározott szigorú CO2-kibocsátási célértékeknek, amelyek jelenleg a személygépkocsiknál 95 g CO2/km-t, a kis haszongépjárműveknél pedig 147 g CO2/km-t jelentenek. Ezeket a célértékeket a teljes flottára vonatkozó, a jármű tömege alapján kiigazított átlagértékek alapján számítják ki. Az autógyártók olyan mechanizmusokat alkalmazhatnak, mint a más gyártókkal való összefogás (pooling), az elektromos járművek gyártásáért járó szuperkreditek, valamint az ökoinnovációk megvalósítása, hogy teljesítsék ezeket a célértékeket. A határértéket meghaladó CO2-mennyiség grammonként és járművenként 95 euró bírságot von maga után. Az EU azt tervezi, hogy 2025-re és 2030-ra szigorítja ezeket a célértékeket, és az iparágat az elektromos és alacsony károsanyag-kibocsátású járművek felé tereli. A 2025-re vonatkozó uniós flottaszintű célértéket 93,6 g/km-ben határozták meg. A gyártóknak 2025-re a 2021-es szinthez képest 15 százalékkal kell csökkenteniük a flotta egészére vonatkozó átlagos kibocsátást, 2030-ra pedig 37,5 százalékos csökkentést kell elérni. Ezek arra ösztönzik az autógyártókat, hogy folytassák a kibocsátás visszafogását, elsősorban az elektromos és hibrid járművek gyártása révén.

A helyzet a Volkswagen csoport számára a legkritikusabb, amelynek jelentősen - a 2023-as 13 százalékról 2025-re 25 százalékra - kellene növelnie az EU-ban eladott elektromos autók arányát az értékesítésen belül, hogy teljesíteni tudja a követelményeket.

A UBS szerint a követelmények teljesítése a jelenlegi piaci feltételek mellett nagy kihívást jelent.

Ahogy az ACEA legfrissebb adatai megmutatták, az elektromos autók iránti kereslet továbbra sem pattant vissza, és az év első hónapjában gyakorlatilag stagnáltak az eladások (+0,4%) a tavalyi év azonos időszakához képest.

A Renault szintén bizonytalan helyzetben van, mivel a 2023-as évhez képest 7 százalékponttal kell növelnie BEV-eladásainak arányát. A francia gyártó kilátásai azonban némileg kedvezőbbnek tűnnek a nagy volumenű szegmensekben hamarosan megjelenő erős BEV-modellkínálat miatt.

A Mercedes-Benz és a Stellantis jobb helyzetben van, mivel nekik csak mérsékelten kell növelniük a BEV-eladásokat (6%, illetve 3%) a teljes értékesítésen belül. Ezeket a vállalatokat a következő generációs platformok és modellek segíthetik abban, hogy kisebb pénzügyi megterheléssel érjék el a kvótákat.

Az alábbi ábra azt mutatja, hogy az egyes autógyártók EU-s eladásainak hány százaléka volt BEV 2022-ben és 2023-ban, illetve mekkorának kellene lennie ennek az aránynak a 2025-ös CO2-kibocsátási célok teljesítéséhez.

Forrás: European Environmental Agency, UBS

Ahogy fent is látható, a BMW már most is jó úton halad a 2025-ös célok teljesítése felé, sőt, talán még meg is haladja azokat, míg a Volvo várhatóan túlteljesít, így potenciális pénzügyi előnyökhöz juthat a pooling megállapodások révén, amelyeket a kvótákat tartani nem tudó gyártókkal köthet majd (a már bejelentett ilyen jellegű megállapodásokat tartalmazza a fenti ábra).

A UBS szerint további pooling partnerek lehetnek a Tesla, a Toyota, a SAIC és a BYD. De csak a Tesla és a Volvo rendelkezik elég jelentős pozícióval ahhoz, hogy áthidalhassák a VW és a Renault előtt tátongó lyukakat.

Mindenesetre a bank arra számít, hogy a jövő év folyamán árháború alakulhat ki, mivel a gyártóknak, mindenekelőtt a VW-nek, agresszívan kell tolniuk a BEV-eladásokat.

Nagy árat fizet, aki nem teljesíti a célokat

Azok a gyártók, amelyek nem tudják teljesíteni a CO2-kibocsátási célokat, súlyos pénzbüntetésre számíthatnak attól függően, hogy mennyire voltak távol ezektől. A legnagyobb pofont a VW kaphatja: ha a Volkswagennek sikerül is elérni a CO2 célokat 2025-ben a BEV-értékesítés felpörgetésével, akkor is a 2023-as működési eredménye 10 százalékának (-2,1 milliárd euró) megfelelő negatív működési eredményhatást tapasztalhat, mivel a belső égésű motoros autókhoz képest alacsonyabb marzsokkal tudja csak értékesíteni ezeket - írja a UBS.

A CO2-kibocstásái célértékeknek való "megfelelés költségét" úgy számolták ki, hogy mennyi elektromos autót kell eladnia a gyártónak az EU-s célok eléréséhez, és mennyivel kevesebb profitot ér el ezeken a belső égésű motoros autókhoz képest (átlagosan közel 15 százalékpont).



Emellett a lejjebb tárgyalt potenciális bírságok kiszámításánál azt feltételezték, hogy a flottaszintű CO2-kibocsátás a 2023-as szinten marad.

Ha azonban a Volkswagen BEV-értékesítése arányait tekintve a 2023-as szinten maradna, akkor még súlyosabbak lehetnek a következmények. Ez esetben a UBS számításai szerint

a cégre kiszabott bírság mintegy 6 milliárd eurót közelítene, vagyis a 2023-as működési eredmény 26 százalékának felelne meg.

Ez tehát azt jelenti, hogy a Volkswagenhez hasonló gyártóknak még mindig sokkal jobban megérni pörgetni a BEV-eladásokat, mint bírságot fizetni. A UBS szerint még zéró bruttó marzs mellett eladott elektromos autókkal is jobban járnak, mintha ki kellen fizetniük a bírságot. Ez abba az irányba mutat, hogy felerősödhet az árháború.

Hasonló a helyezet a Renault-nál is. Ha a francia gyártónak sikerül organikusan teljesítenie a 2025-ös célértékeket, még úgy is a 2023-as működési eredménye 9 százalékának megfelelő költségekkel számolhat a UBS szerint. Ehhez képest a BMW, a Mercedes és a Stellantis esetében az EBIT-hatás az alacsony egyszámjegyű százalékos tartományban van.

Jól is ki lehet jönni azonban a rendszerből, a Volvo például pénzügyileg profitálhat a pooling-megállapodásból. A UBS BEV-enként durván 2 000 eurós kompenzációval számol, és azt feltételezi, hogy a Volvónak hozzávetőlegesen 150 000 BEV-je lesz a pooling megállapodásokhoz, amivel így akár 300 millió eurót, vagyis a 2023-as EBIT közel 13 százalékának megfelelő összeget is bezsebelhet.

A Mercedes és a Smart, valamint a Stellantis és a Leapmotor között már bejelentették a tervezett társulásokat. A potenciális további pool-partnerek a Tesla, a kínai BEV-importőrök, vagy a Volvo lehetnek. A pool létrehozásának költségei az érintett felek tárgyalási pozíciójától függően magasabbak vagy alacsonyabbak lehetnek, mint az organikus megfelelés költségei - írja a UBS. Még nem tudni, hogy a VW vagy a Renault keres-e pooling-partnereket, de Oliver Blume, a VW vezérigazgatója a második negyedéves gyorsjelentés során kijelentette, hogy a pooling a VW számára opció. Az már másik kérdés, hogy ki ad el annyi BEV-et, hogy az a VW számára tényleges megoldást tudjon nyújtani. A 2025-ös várható eladások alapján csak a Tesla (várhatóan 200 ezer eladás az EU-ban) és a Volvo (várhatóan 100-150 ezer eladás) lehet 2025-re olyan helyzetben, hogy alternatívát nyújtson a Volkswagen és a Renault számára.

Segíthetnek az új modellek

Bár a jelenlegi környezetben az új elektromos autók piacra dobása rövid távon nem segíti a marzsok maximalizálását, de valószínűleg megkönnyíti a kibocsátási célok elérését anélkül, hogy a gyártóknak árháborúba kellene bocsátkozniuk, ami a már egy ideje piacon lévő BEV-ek esetében megtörtént - írja a UBS. A bank elemzői szerint ezért minél sűrűbben vezetik be az új BEV-modelleket a következő 12-18 hónapban, annál könnyebb lesz a gyártóknak elérni a CO2-célokat.

Mivel a közelgő bevezetések némelyike jelentős technológiai fejlesztést jelent (Mercedes MMA platform, BMW Neue Klasse, Stellantis Medium platform), így a kereslet, és a marzsok is magasabbak lehetnek, mint a meglévő, elavuló platformokon, például a VW MEB-jén alapuló járművek esetében.

Az alábbi áttekintés azt mutatja meg, hogy az egyes gyártók mekkora volumenekre számíthatnak az új modellek piacra dobásától, a 2023-as teljes értékesítésük arányában. Tehát a UBS számításai szerint a BMW például a 2024-2025-ben bevezett modelljeiből a 2023-as teljes értékesítés 6,8 százalékának megfelelő eladásokat realizálhat. A másik oszlop az mutatja, hogy adott gyártónak hány százalékponttal kell növelnie 2023-hoz képest a BEV-ek részarányát a teljes értékesítésén belül 2025-re.

A Volvo, a Stellantis, a Renault és a BMW áll a legjobban az új termékek bevezetésével, legalábbis, ami a várható eladásaikat illeti. E modellek várható volumene jelentősen meghaladja a BEV-eladások arányának 2023-25 közötti időszakban szükséges növekedését.

A VW negatívan emelkedik ki, a BEV-arány szükséges növekedése több mint kétszerese az új BEV-modellek bevezetéséből származó előre vetített növekménynek.

Megy a lobbizás, de eddig hiába

A lobbizás ellenére (leginkább a VW részéről) semmi jel nem utal arra, hogy az Európai Unió enyhíteni fogja a 2025-ös CO2-célkitűzéseket. Ha azonban a BEV-kereslet még az árcsökkentések után is stagnálni fog, az EU fontolóra veheti, hogy beavatkozik az iparágra nehezedő pénzügyi terhek enyhítése érdekében. 2019-ben már történt hasonló, amikor az EU bejelentette, hogy a fokozatos bevezetés elvén gyakorlatilag egy év türelmi időt ad a gyártóknak a 2020-as rendeletnek való megfelelésre.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

