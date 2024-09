Egyre többen vennének használt laptopot környezetvédelmi megfontolásból

Portfolio 2024. szeptember 05. 14:13

A jelenleg használatban lévő laptopok közül minden harmadikat vagy használtan vették vagy úgy kapták ajándékba – mutatják a számítástechnikai eszközök felújításával foglalkozó Furbify felmérésének adatai. Ez az arány emelkedhet a közeljövőben, hiszen a magyarok többsége nyitott arra, hogy second hand laptopot vegyen. Ennek legfőbb oka az ár, de a most ezt fontolgatók körében már fontosabbak a környezetvédelmi szempontok is.