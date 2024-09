Most kell Magyar Telekom részvényeket venni?

Eljött a várt korrekció a Telekomban

Az elmúlt egy évben páratlan emelkedést láthattunk a Magyar Telekom esetében: egy év alatt 120, csak idén pedig közel 50 százalékot ralizott a papír, amivel nem csak a BUX indexhez, de a többi hazai blue chiphez viszonyítva is jócskán felülteljesített a részvény.

A ralit a szabályozói környezet kedvező változása indította el még tavaly szeptemberben, amikor is a kormány közölte, hogy a hírközlési szolgáltatókat terhelő közműadó fizetési kötelezettséget 2024 januárjától és a távközlési pótadót 2025 januárjától megszünteti. Ezt követően a cég többször is felfelé módosította eredményvárakozásait, az organikust növekedést pedig az inflációkövető díjkorrekció is hajtotta, ráadásul ezzel egy időben az elmúlt negyedévekben a Telekom adóssága is csökkenő tendenciát mutatott: a nettó adósság 2024 első negyedévében kevesebb mint 430 milliárd forint volt, amivel a nettó adósság/EBITDA ráta az 1,4-es szint körül volt. A várakozások szerint pedig jövőre a nettó adósság és EBITDA hányados 1 alá kerülhet, ami tovább növelheti a Telekom pénzügyi stabilitását és jövedelmezőségét, valamint pozitív hatással lehet a részvényesi javadalmazásra is.

Visszatérve az árfolyamra, azt követően, hogy augusztusban közel 20 éves csúcsára emelkedett a papír, elkezdődött egy korrekció, amely során közel 9 százalékot csökkent a Telekom árfolyama. Erre a korrekcióra már sokan vártak, hiszen az elmúlt egy év meredek emelkedése során gyakorlatilag megállás nélkül emelkedett a papír, a túlvettséget pedig legtöbbször kioldalazta az árfolyam, majd folytatódott az emelkedés, ami egyúttal nem csak a magyar és nemzetközi szinten egyaránt rendkívül gyors átárazódást, de az emelkedő trend erősségét is jól szemléltette.