Hatalmas befektetést szerzett az egyik magyar fintech sikersztori

A PastPay magyar B2B fintech szolgáltató bejelentette, hogy 12 millió eurós Series A finanszírozási kört zárt. A Platina Capital által vezetett befektetési kör több pénzügyi intézmény és magánbefektető közreműködésével zajlott.

A PastPay Buy Now Pay Later fizetési móddal a céges vásárlók 15-90 napos, meghosszabbított fizetési határidővel is vásárolhatnak, miközben az eladó rögtön a megrendelés teljesítése után megkapja a számla ellenértékét. Akár online, akár offline kereskedelemről legyen szó, a számlák és fizetési igények automatizáltan, valós időben kerülnek feldolgozásra.

A kockázati-tőke befektetési szakértő Platina Capital által vezetett, közel 5 milliárd forintos finanszírozási kör célja, hogy felgyorsítsa a PastPay üzletfejlesztését. Ez egy kétlépcsős stratégia keretében valósul meg:

egyfelől a termékfejlesztésen lesz a fókusz, másfelől kibővítik a finanszírozási szolgáltatásokat.

A magyar fintech jelenleg a közép- és kelet-európai régióban működik a legaktívabban, beleértve Magyarországot, Németországot, Lengyelországot, Csehországot, Olaszországot, Szlovákiát és Romániát, de tervezik a piacszerzést további európai országokban is. A tőkebevonásban pénzügyi intézmények - köztük az MBH Bank, az Advance Global Capital, a Quantic Financial Solutions, a Balogh Petya által fémjelzett STRT és a BNL Start Partners is részt vett, illetve olyan magánbefektetők is csatlakoztak, mint az amerikai unikornis-alapító Jared Schrieber, vagy az európai tech-lender piac egyik ismert alakja, Mark Ransford.

A frissen beáramló tőkét a termékportfólió bővítésére fogják használni, illetve arra, hogy Európa-szerte elérhetővé tegyék a B2B tranzakciók kezelését és finanszírozását.

Berényi Benjamin, a PastPay társalapítója és ügyvezetője így nyilatkozott a befektetésről: „A B2B kereskedelem rohamosan terelődik át az online térbe, így egyaránt növekvő igény van a rugalmas fizetési módokra. A tervezett növekedés eléréséhez azonban tovább kell fejlesztenünk termékeinket, illetve még jobban meg kell erősítenünk kockázatkezelési infrastruktúránkat a mesterséges intelligenciával támogatott kiberbűnözés ellen.”

Réti Bálint, a PastPay társalapítója és operatív igazgatója hozzátette: „Eddig a közép-és kelet-európai régióra fókuszáltunk, de hosszútávú célunk, hogy pán-európai szinten váljunk piacvezető fizetési és finanszírozási szolgáltatóvá. A jelenlegi befektetési körnek köszönhetően évente több, mint 300 millió euró értékben fogunk számlákat finanszírozni.”

A fintech indulása óta már több, mint 170 kereskedőnél elérhető a PastPay Buy Now Pay Later fizetési mód, köztük a MediaMarktnál vagy a Cerbonánál. A céges vásárlók pedig már 15 000 alkalommal vásároltak halasztott fizetéssel. Ezzel a PastPay több, mint 33 millió euró összegű finanszírozást biztosított kkv-k számára az Európai Unióban.

