Venni kell a Richter részvényeit az MBH Bank szerint

Megkezdte a Richter részvényeinek követését az MBH Bank, vételi ajánlással és 13 105 forintos 12 hónapos célárral, ami a jelenlegi árfolyamhoz képest közel 24 százalékos felértékelődési potenciált jelent.

Az Richter stratégiájának fókusza, hogy az évtized végéig vezető európai midpharma vállalattá váljon.

A Richter úgy alakította ki üzletágait, hogy a legfontosabb készítményének, a cariprazine-nak a tengerentúli piacon 2029 utáni véget érő szabadalmi védettsége után is megalapozott árbevétel és profitnövekedést tudjon felmutatni a befektetőknek.

Az évtized végéig a Richter jelentős profitot realizálhat a Vraylar értékesítések után, a szabadalmi védettség lejártával azonban jelentős visszaesésre kell számítani. Ezért a kutatás-fejlesztési tevékenység kiemelten fontos a társaságnak, céljuk, hogy az évtized végére legyen egy olyan molekulájuk, amely közel jár már a piacra kerüléshez. A Richter jelenleg 13 központi idegrendszeri K+F fejlesztéssel rendelkezik - áll az elemzésben.

Az elmúlt években erőteljes árbevétel növekedés jellemezte a Richtert. A következő évek további növekedést hozhatnak a cég számára, az MBH Bank elemzője a 2024-2028 közötti előrejelzési időszakban forintban számolva 50 százalék körüli árbevétel bővülést vár 834 milliárdról 1123 milliárd forintra. Mostanra a cariprazine, a Richter központi idegrendszeri problémáinak kezelésére szolgáló gyógyszere a cég legkeresettebb terméke lett, megelőzve a korábban első helyen lévő orális fogamzásgátlókat. A jövőbeli növekedés is biztosítottnak tűnik, az AbbVie arra számít, hogy a Vraylar 5 milliárd dollár körüli bevételt generálhat az évtized végére, amely magas egyszámjegyű éves átlagos növekedést jelenthet. A nőgyógyászati portfólió mindig is fontos volt a cég számára, és a jövőben is az lesz, a 2023-as 669 millió euróról 2030 előtt 1 milliárd euróra szeretné bővíteni a társaság az üzletágból származó bevételeket. Egyidejűleg több magas költségű és kockázatú termék fejlesztésén dolgoznak, ezek sikerétől függ az árbevétel növekedési pályája.

A bevételek mellett a költségek is dinamikusan növekedhetnek a következő években. Az árrések alakulása fontos kérdés, mert a hatékonyabb működés magasabb árréseket és ezen keresztül magasabb profitot eredményezhet. A romániai kis- és nagykereskedelmi üzletág értékesítésével a Richter a fontos lépést tett a hatékonyság javítása érdekében, mert ez a szegmens jellemzően alacsony haszonkulccsal működött.

Az üzemi eredmény-hányad idén 32 százalékra javulhat a tavalyi 23,5 százalékról és az előrejelzési időszak végére elérheti a 39 százalékot.

A társaság részvényei a versenytársakhoz képest jelentősen alulértékeltek, és az utóbbi időben még látványosabban szétnyílt az értékeltségek közötti különbség.

Az originális gyártók jellemzően magasabb értékeltségeken szoktak forogni a generikus társaiknál, amelyet a jellemzően magasabb marzsok és a nagyobb növekedési potenciál indokolnak. Az értékeltségi prémium jelenleg egyáltalán nem látszik a Richternél - teszi hozzá az elemző.

A kockázatokkal kapcsolatban az MBH Bank elemzője kiemeli, hogy a Cariprazine kiemelkedő hozzájárulása a Richter eredményéhez koncentrációs kockázatot jelent a bevételi oldalon, a nőgyógyászatban pedig több magas költségű és kockázatú termék fejlesztésén dolgozik a cég, amelyek sikerétől nagyban függ az árbevétel növekedési pályája. Az orosz-ukrán háború miatt a romló orosz gazdasági helyzet negatív hatással lehet a keresletre. Az inflációs kockázat jelentős, mivel a készítményeknek fix árazása van, ezért szűkülhetnek a marzsok, és a devizaárfolyam változása is kockázatot jelent a nagy exportkitettségű cégnek.

Az MBH Bank elemzőjének 12 havi célára 13 105 forint, ajánlása vétel. A Refinitiv adatai szerint a Richter részvényeit 8 elemző követi, közülük 2 tartásra ajánlja a papírokat, a többi elemző vételi ajánlást tart fenn a részvényekre. A medián célár 12 ezer forint.

