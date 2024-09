Vételi ajánlatot tettek egy hazai tőzsdei cég részvényeire

A WING Csoporthoz tartozó Mevinvest Vagyonkezelő ajánlatot tett az Akko Invest részvényeire. A tegnap esti bejelentést követően ma emelkedik az Akko árfolyama.

Az elmúlt napokban hevesen mozgott a magyar tőzsdén jegyzett Akko árfolyama, hétfőn 278 és 305 forint között alakult, a csúcson 2022 októbere óta nem látott szintre emelkedett az árfolyam.

Tegnap este hír is érkezett a cégtől:

vételi ajánlatot tettek a vállalat összes részvényére.

A BÉT-en megjelent közleményben az áll, hogy a Mevinvest Vagyonkezelő ajánlatot tett az Akko Invest részvényeire. A Mevinvest kijelölt ajánlattevő, és a Wingholdinggal, a Dayton-Investtel és Veres Tiborral 2024. szeptember 10-én aláírt összehangolási megállapodás alapján jár el az ajánlat során.

Az ajánlatot már benyújtották jóváhagyásra a Magyar Nemzeti Bankhoz, de az MNB még nem határozott az annak jóváhagyásáról.

A Mevinvest már eddig is az Akko nagytulajdonosa volt, 30,1 százalékos részesedéssel. Másik két 5 százalék feletti tulajdonos: B+N Referencia 14,2 és Ádámosi György 10 százalékos részesedéssel. A közkézhányad 45,7 százalék. Az Akkonak 33,36 millió részvénye van.

Az ajánlati ár részvényenként 266,15 forint, ez 5 százalékkal alacsonyabb, mint a tegnapi záróár.

Hogy hogyan határozták meg az ajánlati árat?

a 180 napos, forgalommal súlyozott átlagár: 266,15 forint

a 360 napos, forgalommal súlyozott átlagár: 251,17 forint

az egy részvényre jutó saját tőke: 253,09 forint

Ezek közül a legmagasabb értéket vették alapul.

Az ajánlati ár megfizetésének fedezeteként az ajánlattevőtől 6,2 milliárd forint került elhelyezésre és zárolásra (az összeg úgy jön ki, hogy összeszorozzuk a nem a Mevinvestnél lévő összes részvény darabszámát és az ajánlati árat).

Hogy mi a cél a felvásárlással? Az ajánlattevõ meghatározó tulajdont kíván szerezni az Akkoban, a cél az, hogy az Akko illetve leányvállalata, a NEO Property Services által az ingatlanok üzemeltetéséhez, mükõdtetéséhez kapcsolódó komplex szolgáltatások nyújtását egyre szélesebb kõrre terjessze ki. A NEO Property Services már jelenleg is a magyar ingatlanüzemeltetési piac egyik meghatározó szereplője, az ajánlattevõ hosszú távú stratégiai célja ezen piaci pozíció további erősítése. Ennek érdekében a meglévő alaptevékenység kiterjesztéseként a NEO Property Services jelentős piaci pozíciót kíván elérni nemcsak a bérlemény kialakítási szegmensben, de a magasépítési, kivitelezési piacon is, melyet a gyors, organikus növekedés mellett, akár szinergiákat teremtő akvizíciókkal is tervez megtámogatni. Az ajánlattevő célja továbbá, hogy az Akko mint holdingvállalat, eddigi vagyonkezelési, ingatlan befektetési, bérbeadási tevékenységét is fenntartsa, fejlessze. Az Akkoval szemben megfogalmazott közép- és hosszabb távú elvárás, hogy a saját tőkére vetített eredménye szignifikánsan meghaladja a mindenkori inflációt, a piaci kötvényhozamokat, további az iparági átlagot, mely

potenciálisan az Akko jövőbeli tőzsdei részvényárfolyamában is megnyilvánulhat,

áll a közleményben.

Ma egyébként emelkedik az Akko árfolyama, már 297 forinton is állt a jegyzés.

