Kilőtt az ezüst - Még mindig nem késő beszállni?

Néhány napja már foglalkoztunk az ezüstben rejlő kedvező befektetési lehetőséggel, a várt kitörés pedig csütörtök délután meg is történt. Ennek apropóján megnéztük, hogy mit mutatnak most a grafikonok az ezüst esetében, valamint azzal a kérdéssel is foglalkoztunk, hogy késő-e beszállni az ezüstbe a mostani szinteken?